Έρευνα Ένωσης Καταναλωτών: Μέση αύξηση 37,2% σε βασικά προϊόντα συγκριτικά με την προ πολέμου περίοδο

Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα νέας σύγκρισης τιμών βασικών προϊόντων που δημοσιοποίησε η Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, καταγράφοντας τις μεταβολές από την περίοδο πριν από τον πόλεμο έως και τις 13 Μαΐου 2026.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη διαρκή επιβάρυνση των καταναλωτών, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε ορισμένους τομείς, καθώς πολλές αυξήσεις σε βασικά αγαθά παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 111 κατηγορίες προϊόντων που εξετάστηκαν:

-οι 82 παρουσιάζουν αύξηση τιμών,

-οι 28 καταγράφουν μείωση,

ενώ μόλις 1 παραμένει σχεδόν αμετάβλητο.

Η μέση αύξηση διαμορφώνεται στο 37,2%, ενώ η διάμεση αύξηση φτάνει το 18,6%, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στο κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ότι σε 34 προϊόντα οι αυξήσεις ξεπερνούν το 50%, ενώ σε 13 προϊόντα οι τιμές έχουν πλέον υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Μεταξύ των μεγαλύτερων ανατιμήσεων καταγράφονται:

-καρύδια: +281,15%

-πράσινες ελιές: +231,58%

-αμπελόφυλλα: +205,87%

-κοτόπουλο μπούτι: +187,65%

-υγρό πιάτων: +183,10%

-κρασί: +165,95%

-ρακή/τσικουδιά: +153,76%

-χυμοί: +151,85%

-γαύρος: +147,65%

-ξύδι: +146,67%

-σαρδέλα: +138,85%

-αναψυκτικά: +125,17%

-θράψαλο νωπό: +102,04%

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται επίσης σε βασικά είδη διατροφής και οικιακής χρήσης, όπως:

-γάλα: +54,60%

-βούτυρο: +78,73%

-λευκό τυρί: +70,12%

-αλάτι: +72,70%

-λευκό ρύζι: +75,45%

-ζυμαρικά: +72,64%

-καρότα: +64,57%

-χλωρίνη: +69,50%

-καθαριστικό πατώματος: +63,51%

Πηγή: ertnews.gr