Πτώση 14% στα έσοδα της Cristal Union λόγω κατάρρευσης των τιμών ζάχαρης στην Ευρώπη

Σημαντική πτώση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της γαλλικής βιομηχανίας ζάχαρης και αιθανόλης Cristal Union, καθώς η έντονη υποχώρηση των τιμών ζάχαρης στην ευρωπαϊκή αγορά και το αυξημένο ενεργειακό κόστος συνεχίζουν να πιέζουν τον κλάδο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα ετήσια έσοδά της μειώθηκαν κατά 14%, διαμορφούμενα στα 2,28 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος έως τις 31 Ιανουαρίου. Παράλληλα, κατέγραψε καθαρή ζημιά ύψους 442 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρού κέρδους 117 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η μεταβολή αυτή αποδίδεται κυρίως σε απομείωση αξίας 462 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται με τις πιέσεις του πληθωρισμού στα περιθώρια κέρδους του κλάδου. Ανάλογες απώλειες εμφανίζουν και άλλοι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι ζάχαρης, όπως η γερμανική Süedzucker και η γαλλική Tereos, οι οποίοι έχουν, επίσης, προχωρήσει σε απομειώσεις λόγω της πτώσης των τιμών. Η διοίκηση της Cristal Union υπογραμμίζει ότι η ζημιά από απομείωση δεν επηρεάζει τη ρευστότητα ούτε τη δυνατότητα επενδύσεων της εταιρείας.

Ωστόσο, η εικόνα στην αγορά παραμένει πιεστική, με τις τιμές ζάχαρης στην Ευρώπη να έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό άνω των τριών ετών, στα 516 ευρώ ανά τόνο, καταγράφοντας πτώση 8% σε ετήσια βάση και 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από δύο χρόνια. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Cristal Union στρέφεται εντονότερα στην παραγωγή αιθανόλης και αλκοόλ, ενώ επιδιώκει αυξημένες πωλήσεις σε αγορές της Μεσογείου με ελλειμματική παραγωγή ζάχαρης.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι τιμές έχουν ήδη φτάσει στο χαμηλότερο σημείο τους και αναμένει σταδιακή ανάκαμψη, καθώς προβλέπεται μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων ζαχαρότευτλων για την περίοδο 2026/27. Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας, οι εκτάσεις αναμένεται να μειωθούν κατά 4,6%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Η Cristal Union εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές τιμές θα μπορούσαν να ανακάμψουν στα 600–650 ευρώ ανά τόνο, ωστόσο θα παραμείνουν σημαντικά χαμηλότερες από το ιστορικό υψηλό των 856 ευρώ που είχε καταγραφεί στα τέλη του 2023.