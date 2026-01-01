Έρευνα: Όσο περισσότερες φαινόλες στο ελαιόλαδο τόσο μεγαλύτερη η συμβολή του στην υγεία της καρδιάς

Η αξία της κατανάλωσης ελαιολάδου για τον οργανισμό και την υγεία του ανθρώπου έχει διατυπωθεί μέσα από πολυάριθμες μελέτες. Αυτό το φυσικό προϊόν, που προέρχεται από την ελιά και αποτελεί βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, έχει πολλαπλά τεκμηριωμένα οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό και, κυρίως, για το σημαντικότερο όργανό του, την καρδιά.

Ειδικότερα, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, χάρη στην πλούσια σύνθεσή του σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, βοηθά στην καρδιακή υγεία, στην προστασία από το οξειδωτικό στρες και στην καταπολέμηση των φλεγμονών, ενώ η κατανάλωσή του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ωμό προϊόν, συμβάλλει σημαντικά στο «χτίσιμο» ενός υγιούς οργανισμού.

Ο συσχετισμός αυτού του πολύτιμου συστατικού της διατροφής μας με την υγεία της καρδιάς και την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων έχει αναδειχθεί σε πλήθος μελετών. Αυτήν τη φορά, μία μελέτη έρχεται να αναδείξει τη σημαντική σύνδεση μεταξύ των πολυφαινολών του ελαιολάδου και της καρδιαγγειακής υγείας.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Nutrients», το οποίο εστιάζει σε θέματα για την ανθρώπινη υγεία, αναδεικνύει την επίδραση του υψηλού σε φαινόλες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στα λιπίδια του αίματος και σε άλλους καρδιαγγειακούς δείκτες. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές ελληνικών νοσηλευτικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για να αναδείξει ακριβώς την παραπάνω σύνδεση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η συγκέντρωση φαινολικών ενώσεων στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, και όχι απλώς η ποσότητα που καταναλώνεται, φαίνεται να είναι κρίσιμη για τις καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου, υπογραμμίζεται στην ιστοσελίδα του Olive Oil Times, που αναδεικνύει το θέμα.

Βάσει των ίδιων ευρημάτων, τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα πλούσια σε πολυφαινόλες μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερα καρδιαγγειακά οφέλη από εκείνα με χαμηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες, βελτιώνοντας το προφίλ της χοληστερόλης και τη λειτουργία της καρδιάς.

Τα πολυφαινολικά ελαιόλαδα βελτίωσαν το λιπιδαιμικό προφίλ ασθενών

Κατά τις νέες δοκιμές των ερευνητών, αναλύθηκαν δύο τύποι ελαιολάδου της ίδιας ποικιλίας (Κορωνέικης) διαφορετικής συγκέντρωσης σε φαινόλες, ενώ παρακολουθήθηκαν 50 άτομα με υπερλιπιδαιμία (παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις), καθώς και 20 υγιή άτομα, ανάλογης ηλικίας και φύλου.

Το δείγμα του πληθυσμού χωρίστηκε σε δύο τυχαίες ομάδες, εκ των οποίων η μία κατανάλωνε καθημερινά 20 γραμμάρια ελαιολάδου χαμηλότερης περιεκτικότητας σε φαινόλες (414 mg / κιλό) και η άλλη 8 γραμμάρια ελαιολάδου υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες (1.021 mg/ κιλό). Παρά το διαφορετικό βάρος του λαδιού, η ημερήσια πρόσληψη πολυφαινολών ήταν περίπου ίδια και στις δύο ομάδες (8,3 mg), ώστε οι μελετητές να μπορέσουν να απομονώσουν τον ρόλο της υψηλής συγκέντρωσης φαινολών και όχι απλώς της ποσότητας.

Τα άτομα κατανάλωναν το ελαιόλαδο κατά τις πρωινές ώρες με άδειο στομάχι για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων που διήρκησαν οι δοκιμές. Το προϊόν φυλασσόταν σε γυάλινες σκουρόχρωμες φιάλες, ώστε να διατηρηθεί στον μέγιστο βαθμό η φαινολική του περιεκτικότητα.

Οι συμμετέχοντες διατήρησαν τη διατροφή ή την όποια φαρμακευτική αγωγή λάμβαναν πριν από τα πειράματα, ενώ περιόρισαν και τις άλλες τυχόν πηγές πρόσληψης πολυφαινολών για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Μεταξύ των δεικτών που μετρήθηκαν ήταν οι αλλαγές στην ολική χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και τη λιποπρωτεΐνη, ένα σωματίδιο που μεταφέρει λίπος και συνδέεται με τη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου βελτίωσε τα λιπιδαιμικά προφίλ στους υπερλιπιδαιμικούς ασθενείς σε σύγκριση με τους υγιείς. Η ομάδα που κατανάλωνε ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες, μάλιστα, παρουσίασε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση της συνολικής χοληστερόλης (κατά μέσο όρο περίπου 17mg/dL χαμηλότερη) με στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση ανά ομάδα (p = 0,045).

Τα επίπεδα της HDL «καλής» χοληστερόλης αυξήθηκαν, ενώ η λιποπρωτεΐνη μειώθηκε, υποδεικνύοντας βελτιωμένη καρδιαγγειακή προστασία. Αυτά τα οφέλη ήταν πιο έντονα μεταξύ των συμμετεχόντων με υψηλή χοληστερόλη. Η μελέτη ανέφερε 100% συμμόρφωση και καμία ανεπιθύμητη ενέργεια, υποδηλώνοντας ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να είναι μια πρακτική και ασφαλής προσθήκη στη διατροφή για καρδιαγγειακή υποστήριξη.

Οι συγγραφείς κατέληξαν, επομένως, στο συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση φαινολών –όχι απλώς η ποσότητα του ελαιολάδου που καταναλώνεται– φαίνεται να είναι κρίσιμη για τις ιδιότητες του ελαιολάδου, που σχετίζονται με την υγεία της καρδιάς.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι ενώ έχουν υπάρξει πολλές αναλύσεις για τα οφέλη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, πολλές από τις εκατοντάδες πολυφαινολικές ενώσεις του παραμένουν ανοιχτές προς μελέτη, αποτελώντας ένα πρόσφορο πεδίο για τους ερευνητές. Πρόκειται για φυσικά αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη μέσα που όχι μόνο λειτουργούν υποστηρικτικά για την υγεία του ανθρώπου, αλλά είναι εκείνα που συμβάλλουν στη χαρακτηριστική γεύση και στην υψηλή ποιότητα των ελαιολάδων.