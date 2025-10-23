Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη φέτα και τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων

Άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, με κατεπείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν και τον αρμόδιο Επίτροπο Όλιβερ Βάρχελι, σχετικά με το τι ακριβώς ισχύει για τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς και τις πιθανές επιπτώσεις στις εξαγωγές φέτας.

«Σύμφωνα με τον Κώδικα Υγείας Ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH), οι χώρες που εφαρμόζουν εμβολιασμό μπορούν να ανακτήσουν το καθεστώς “ελεύθερης χώρας” εντός έξι μηνών μετά το τελευταίο κρούσμα, εφόσον εφαρμόζονται μέτρα εκρίζωσης. Ωστόσο, στον κτηνοτροφικό κόσμο υπάρχει η εντύπωση ότι ο εμβολιασμός “χαρακτηρίζει” μια χώρα ως ενδημική για πολλά χρόνια, δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στο εμπόριο, ακόμη και σε προϊόντα όπως η φέτα ΠΟΠ», σημειώνει στην ερώτησή του.

Ο κ. Αρναούτογλου τονίζει επίσης ότι « η φέτα μπορεί να παραχθεί τόσο από παστεριωμένο όσο και από μη παστεριωμένο γάλα» και «τα παστεριωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα θεωρούνται ασφαλή όταν υποβάλλονται σε κατάλληλη κατεργασία».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την ΕΕ «να διευκρινίσει επίσημα ποιο είναι το ισχύον νομικό και υγειονομικό πλαίσιο στην ΕΕ σχετικά με τον εμβολιασμό αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς και την ανάκτηση του καθεστώτος “ελεύθερης χώρας”». Επίσης αν «προκύπτουν από τον εμβολιασμό μακροχρόνιοι περιορισμοί για τις εξαγωγές γάλακτος και τυριών, και ειδικότερα της φέτας ΠΟΠ, ή ισχύουν μόνο προσωρινοί περιορισμοί που αίρονται μετά την πάροδο συγκεκριμένων προθεσμιών και υπό όρους» και τέλος «ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή ώστε να υπάρξει έγκαιρη και σαφής ενημέρωση των παραγωγών και να αποφευχθεί η δημιουργία σύγχυσης που πλήττει την εμπιστοσύνη στις εξαγωγές».

