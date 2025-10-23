Η κυβέρνηση της Γαλλίας αποδεσμεύει 10 εκατ. ευρώ για να αποφευχθούν διαλύσεις και εκκαθαρίσεις οινοποιητικών συνεταιρισμών

Τα ευρήματα του ελέγχου που διεξήχθη σε διάστημα αρκετών μηνών από το Γενικό Συμβούλιο Τροφίμων, Γεωργίας και Αγροτικών Περιοχών (CGAAER) μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών αναμένεται να δημοσιευτούν στις 31 Οκτωβρίου. Κατόπιν αιτήματος της Υπουργού Γεωργίας Annie Genevard, τα ευρήματα αυτά αναμένεται να απελευθερώσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί ως βοήθεια για την αναδιάρθρωση των γαλλικών οινοποιητικών συνεταιρισμών.

«Είχαμε εκτιμήσει την ανάγκη για αυτήν την βοήθεια σε 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ θα είναι μια αρχή για να βοηθήσουμε τους οργανισμούς μας να αναδιαρθρωθούν ή να συγχωνευθούν», εξηγεί ο Fabien Castelbou, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Οινοπαραγωγών της Occitanie (VCO), «κάτι που κοστίζει χρήματα, πρώτα για να διεξαχθούν οι έλεγχοι αναδιάρθρωσης για τα εμπλεκόμενα οινοποιεία και στη συνέχεια για να χρηματοδοτηθούν όλα όσα εμπλέκονται στην αναδιοργάνωση. Αυτή είναι η πιο δαπανηρή πτυχή μιας συγχώνευσης». Εξηγώντας ότι πριν από τη συγκομιδή, περίπου είκοσι έργα αναδιοργάνωσης σχεδιάζονταν για τους οινοπαραγωγικούς συνεταιρισμούς της Occitanie, ο Fabien Castelbou τονίζει ότι η χαμηλή συγκομιδή, «περίπου 9,4 εκατομμύρια hl για την πρώην περιοχή Languedoc-Roussillon και περίπου 11 εκατομμύρια hl για ολόκληρη την Occitanie, αντιπροσωπεύουν επίπεδα παραγωγής του 2021, μιας χρονιάς με παγετό τον Απρίλιο».

Μια άλλη οπτική

Πιστεύοντας ότι ορισμένα οινοποιεία δεν θα μπορέσουν να συντηρηθούν οικονομικά για πολύ, ο Fabien Castelbou περιγράφει αυτό το κίνημα αναδιάρθρωσης ως «αναπόφευκτο». Ωστόσο, όχι πολύ μακριά, στην άλλη πλευρά του Ροδανού, η Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Οινοποιείων του Vaucluse (FCVCV, 26 από τα τριάντα οινοποιεία του διαμερίσματος), χαράζει τον δρόμο της ανεξάρτητα, χωρίς να συνδέεται με τους Vignerons Coopératifs de France (VCF) και βλέπει τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. «Οι συγχωνεύσεις λειτουργούν μόνο εάν υπάρχει μια πραγματική εμπορική στρατηγική από πίσω τους, επομένως η οικονομική βοήθεια θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για την πληρωμή των εμπόρων και την ανάπτυξη μιας ατομικής στρατηγικής εξαγωγών για κάθε οινοποιείο», εξηγεί ο διευθυντής της FCVCV, Alain Brusset.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του συμβούλου Fabrice Chaudier και του οικονομολόγου Jean-Marie Cardebat, η FCVCV υπολογίζει «ένα παγκόσμιο έλλειμμα αγοράς 17 έως 18 εκατομμυρίων εκατολίτρων», με τον Brusset να προσθέτει ότι «οι εκριζώσεις βοήθησαν μόνο, ώστε η Γαλλία να παραχωρήσει αγορές στην Ιταλία και την Ισπανία, χάνοντας 12 εκατομμύρια εκατόλιτρα παραγωγής σε διάστημα 20 ετών». Αντί να παρέχει βοήθεια αναδιάρθρωσης, η ομοσπονδία Vaucluse προτιμά επομένως να δώσει προτεραιότητα στο αίτημα για αναπροσανατολισμό της βοήθειας με «την ανακατανομή 280 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα ΚΟΑ προς άμεσες ενισχύσεις για εμπορία και μεγάλες εξαγωγές».

Εμπορική δυναμική πωλήσεων και ικανότητα πωλήσεων

Η FCVCV υποστηρίζει ότι υπερβολικά μεγάλη οικονομική βοήθεια έχει συγκεντρωθεί στην απένατι πλευρά του κλάδου, ενώ η αντίθετη πλευρά είναι αυτή που θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα. «Όλα τα οινοποιεία γνωρίζουν πώς να φτιάχνουν κρασιά προσαρμοσμένα στην αγορά, επομένως δεν έχει νόημα να αγοράζουμε νέο εξοπλισμό ή να ενοποιούμε οινοποιεία αν δεν επενδύσουμε σε προσωπικό πωλήσεων και στην ικανότητα πώλησης αυτών των κρασιών για εξαγωγή», προσθέτει ο Alain Brusset, ο οποίος βασίζεται σε μία από τις παρατηρήσεις του καθηγητή του Bordeaux, Jean-Marie Cardebat: «Έχουμε συγκεντρώσει την ενίσχυση για τον κλάδο στην πλευρά των πρώτων σταδίων, η οποία αντιπροσωπεύει μόνο το ένα τρίτο της αξίας ενός μπουκαλιού, όταν ακριβώς αυτή η ικανότητα εμπορικής παρουσίας στις αγορές, πρέπει να χρηματοδοτηθεί».

Η FCVCV, επομένως, σκοπεύει να εξαρτήσει την ενίσχυση για την αναδιάρθρωση των συνεταιρισμών από την εμπορική διάσταση, υποστηρίζοντας ότι «οι συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν νόημα μόνο εάν συνοδεύονται από μια σαφή εμπορική στρατηγική με διεθνή εστίαση». Ο Fabien Castelbou και οι Vignerons Coopératifs de France et d’Occitanie πιστεύουν, αντίθετα, ότι «η αναδιάρθρωση θα αποφύγει τη διάλυση ή, χειρότερα, την εκκαθάριση, οι οποίες ευτυχώς είναι πολύ σπάνιες στη συνεργασία. Επομένως, δεν πρόκειται για ενίσχυση με κεφάλαια προς απώλεια. Οι συγχωνεύσεις διατηρούν την οικονομία και επιτρέπουν τη μείωση του κόστους. Οι συνεταιρισμοί διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην οικονομία των περιοχών τους διατηρώντας το δίκτυο. Και η ανάγκη θα είναι ακόμη πιο πιεστική με τις επερχόμενες εκριζώσεις».

Πηγή: keosoe.gr