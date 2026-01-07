Eurostat: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο στην Ευρωζώνη – Στο 2,9% στην Ελλάδα

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,0% τον Δεκέμβριο του 2025, μειωμένος από 2,1% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,5% τον Νοέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, σε σύγκριση με 2,4% τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,5% τον Νοέμβριο) και την ενέργεια (-1,9%, σε σύγκριση με -0,5% τον Νοέμβριο).

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 2,9% τον Δεκέμβριο, από 2,8% τον Νοέμβριο.

Τον Δεκέμβριο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Σλοβακία και η Εσθονία (4,1%), η Αυστρία (3,9%) και η Κροατία (3,8%)

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), στη Γαλλία (0,7%) και στην Ιταλία (1,2%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ