Νέα διοίκηση στη ΔΕΘ-HELEXPO

Το Υπερταμείο (Growthfund) ανακοίνωσε τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, ορίζοντας μη εκτελεστικό πρόεδρο τον Χρήστο Τσεντεμεΐδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανδρέα Μαυρομμάτη.

Παράλληλα, συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή με εκπροσώπους της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της στρατηγικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα ενόψει της ανάπλασης της ΔΕΘ.

Το Υπερταμείο ευχαρίστησε θερμά τον απερχόμενο πρόεδρο Τάσο Τζήκα και τον Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη για τη σημαντική και πολυετή προσφορά τους, καθώς και όλα τα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.