Ευλογιά: Ενίσχυση του κτηνιατρικού μηχανισμού με 49 προσλήψεις

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην άμεση ενίσχυση των κεντρικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηριακών δομών του, με έκτακτες προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη συνολική δέσμη έκτακτων μέτρων που ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της νόσου, στο πλαίσιο του ν. 5251/2025 (ΦΕΚ Α’ 207/20.11.2025), που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (ΦΕΚ Α’ 183/23.10.2025).

Στο πεδίο, έχει ήδη προχωρήσει η επιχειρησιακή διάθεση 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, για την ενίσχυση των ελέγχων και της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας. Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα ενεργοποιήθηκε ο νέος θεσμός των εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων, με σύμβαση έργου διάρκειας 3 μηνών και δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ενισχύονται πλέον στοχευμένα οι κεντρικές κτηνιατρικές υπηρεσίες και εργαστηριακές δομές του ΥΠΑΑΤ, ώστε να επιταχυνθεί το διαγνωστικό και εργαστηριακό έργο, αλλά και η συνολική επιχειρησιακή υποστήριξη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατανομή συνολικά 49 θέσεων, με συμβάσεις διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, με έμφαση στην ενίσχυση θέσεων ΠΕ Κτηνιάτρων, αλλά και άλλων κρίσιμων ειδικοτήτων που υποστηρίζουν το επιχειρησιακό έργο. Η στελέχωση αφορά υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, καθώς και δομές όπως το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών και το Κτηνιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια που υπάγονται σε αυτά.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ.

Η Ανακοίνωση αφορά πρόσληψη προσωπικού των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων:

ΠΕ Γεωτεχνικών – Ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων

ΠΕ Βιολόγων – Ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων

ΠΕ Βιοχημικών – Ειδικότητα ΠΕ Βιοχημικών

ΠΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΠΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΠΕ Χημικών – Ειδικότητα ΠΕ Χημικών

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Ειδικότητα ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων – Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών – Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ) και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://sox.minagric.gr/app

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από Σάββατο 07.03.2026 και ώρα 00:01 έως και Σάββατο 14.03.2026 και ώρα 23:59. Πριν από την έναρξη, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, ήτοι από Σάββατο 07.03.2026 και ώρα 00:01 έως και Σάββατο 14.03.2026 και ώρα 23:59.

Δήλωση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη

«Η ενίσχυση του κτηνιατρικού μηχανισμού γίνεται με διαδοχικά και συμπληρωματικά εργαλεία, ώστε να καλυφθούν τόσο οι ανάγκες στο πεδίο όσο και οι ανάγκες των κεντρικών υπηρεσιών και των εργαστηρίων. Μετά την επιχειρησιακή ανάπτυξη των 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων και την ενεργοποίηση του νέου θεσμού των εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων, προχωράμε με 49 έκτακτες προσλήψεις κτηνιάτρων και υποστηρικτικών ειδικοτήτων. Ενισχύουμε τις κεντρικές υπηρεσίες και τις εργαστηριακές δομές, επιταχύνουμε τους διαγνωστικούς ελέγχους και στηρίζουμε αποτελεσματικότερα τον συνολικό μηχανισμό αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων».