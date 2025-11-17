Ευλογιά: Μεγαλώνει ο κατάλογος των νέων κρουσμάτων

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις για νέα κρούσματα ευλογιάς, που καταγράφονται σε διάφορα σημεία της χώρας, με τις θανατώσεις να έχουν ξεπεράσει πια τα 400.000 ζώα, καταφέρνοντας τεράστιο πλήγμα στην αγροτική οικονομία. Αν και οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και η Θεσσαλία, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν στήριξη, ενώ η επιστημονική κοινότητα επιμένει στην αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, ζήτημα που σε σημαντικό ποσοστό δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Ιόνιο: «Συναγερμός» στην Κεφαλονιά

Σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς για έξι μήνες (σ.σ. έως και 11 Μαΐου 2026), με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση εκδόθηκε λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ζωονόσων.

«Η προστασία της κτηνοτροφίας και του ζωικού μας κεφαλαίου είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε στενό συντονισμό με την Πολιτική Προστασία και όλες τις αρμόδιες αρχές, προχωρήσαμε στην κήρυξη της Κεφαλονιάς σε Ειδική Κινητοποίηση, ώστε να διακόψουμε έγκαιρα τις αλυσίδες μετάδοσης. Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί, αλλά δίκαιοι: Στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους που τηρούν τα μέτρα και δείχνουμε μηδενική ανοχή σε κάθε παράβαση που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρες τοπικές οικονομίες», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Εντείνονται οι έλεγχοι

Στο μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, διαπιστώθηκαν ακόμη τρεις παραβάσεις του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα («Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών»), ενώ συνελήφθησαν τρία άτομα για μετακινήσεις αιγοπροβάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων, εκ των οποίων τα δύο στην Καρδίτσα και ένα στην Ημαθία. Το ΥΠΑΑΤ διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και γνωστοποιεί ότι από τις 20 Αυγούστου 2024 έχουν θανατωθεί συνολικά 408.595 ζώα, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στερεά Ελλάδα: Επιβεβαιωμένο το τέταρτο κρούσμα στην Ανθήλη Φθιώτιδας

Ανησυχητικές διαστάσεις στους κόλπους των κτηνοτρόφων παίρνει το νέο κρούσμα ευλογιάς στην περιοχή της Ανθήλης, δημιουργώντας αναστάτωση και αδιέξοδο στους ίδιους. Πάνω από 100 πρόβατα έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς θανάτωσης, προκαλώντας μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την τοπική παραγωγή. Όπως καταγγέλλουν πολλοί κτηνοτρόφοι, τα μέτρα βιοασφάλειας δεν τηρούνται στον μέγιστο βαθμό και ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου αυξάνεται υπέρμετρα. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι «ζωοτροφές από μονάδες που έχουν νοσήσει δεν έχουν καταστραφεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κτηνοτροφία».

Αν. Μακεδονία – Θράκη: Θετική εικόνα και συγκρατημένη αισιοδοξία μετά από καιρό

Μείωση των κρουσμάτων ευλογιάς παρατηρείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς αυτή την εβδομάδα η Ξάνθη δεν εμφάνισε κανένα κρούσμα και η Ροδόπη εμφάνισε μόνο σε μία εκτροφή και θανατώθηκαν 180 ζώα, ενώ την προηγούμενη υπήρξαν τέσσερα κρούσματα στη Ροδόπη και ένα στην Ξάνθη. Η συγκεκριμένη εικόνα δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία και όσοι γνωρίζουν την έκταση και τη διάρκεια της ζωονόσου δεν αποκλείουν να εμφανιστούν σποραδικά κρούσματα, αλλά εκτιμούν και ελπίζουν να μην είναι γενικευμένα.

Από την πλευρά της περιφέρειας, προσπαθούν να προχωρήσουν σε προμήθειες υλικών και υγειονομικών πυλών απολύμανσης για τον ψεκασμό των διερχόμενων οχημάτων (σ.σ. θα τοποθετηθούν σε λιμάνια και πύλες εισόδου από τη Βουλγαρία) και να προλάβουν να γίνει η παραλαβή, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο διαγωνισμός της περιφέρειας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τα σφαγεία, στην παρούσα φάση λειτουργούν σε Ορεστιάδα, Φέρες και Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, καθώς και δύο σφαγεία στη Δράμα. Η Καβάλα δεν έχει σφαγεία. Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής γίνονται κινήσεις για να ανοίξουν σε Ξάνθη και Ροδόπη και να εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα ντόπια κρεοπωλεία, αλλά η έγκριση πρέπει να δοθεί από το ΥΠΑΑΤ.

Θεσσαλία: Μειώνονται τα κρούσματα, αυξάνεται η οργή των κτηνοτρόφων

Μπορεί τα κρούσματα της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα της Θεσσαλίας να μειώνονται σταδιακά, ωστόσο το οικονομικό αδιέξοδο που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι προκαλεί αγανάκτηση και οργή, που μεταφράζονται σε κινητοποιήσεις. Έτσι, χθες το πρωί, κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν αυτοκινητιστική πορεία έξω από τη Λάρισα με προορισμό το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 13 Οκτωβρίου τα κρούσματα ευλογιάς στη Θεσσαλία ανά βδομάδα ήταν: 27, 8 και 8. Το θέμα απασχόλησε και την ετήσια γενική συνέλευση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα, όπου μεταποιητές και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων στο όργανο ενημερώθηκαν από τους καθηγητές Κτηνιατρικής κ.κ. Μπιλίνη, Φθενάκη, Βαλιάκο, Χριστοδουλόπουλο, Σαρακατσάνο για την πιθανότητα διενέργειας εμβολιασμού, τις επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο και στην αγορά και όσα πρέπει να γίνουν για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και της φέτας.

Νέα εισαγγελική παρέμβαση

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο Εφέτης Εισαγγελέας Λάρισας προς όλες τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που εξακολουθεί να παρατηρείται διασπορά της νόσου στα ζώα. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, σε συνεργασία με τα ειδικά κλιμάκια ελέγχου, τα οποία θα προχωρήσουν σε λεπτομερείς επιθεωρήσεις όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του νομού.

Μεταξύ άλλων, ζητείται να ελεγχθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας, η τυχόν παράνομη χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων, η ύπαρξη περίφραξης και απολυμαντικών τάφρων στις κτηνοτροφικές μονάδες και, τέλος, αν ελέγχονται τα οχήματα μεταφοράς ζώων και ζωικών προϊόντων ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Σκοπός της Προκαταρκτικής είναι να αποτυπωθεί πλήρως η κατάσταση και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν, σχετικά με την εξάπλωση της νόσου και την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν τους κανόνες βιοασφάλειας ή εμποδίζουν την εφαρμογή τους ενδέχεται να διωχθούν για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών που θέτουν σε κίνδυνο τα ζώα ή έχουν ήδη προκαλέσει μετάδοση, καθώς και για παρεμπόδιση ενεργειών αποτροπής κοινού κινδύνου.