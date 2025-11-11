Λάρισα: Τρεις συλλήψεις κτηνοτρόφων για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά

Σε συλλήψεις τριών ατόμων για δυο διαφορετικές περιπτώσεις παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και ειδιότερα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχώρησαν χθες αστυνομικοί στη Λάρισας.

Ειδικοτερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί συνελήφθη άνδρας σε περιοχή της Λάρισας, επειδή μετακίνησε περίπου 80 πρόβατα ιδιοκτησίας του, προς βόσκηση πέραν από την σταβλική του εγκατάσταση.

Στη δεύτερη περίπτωση και για τον ίδιο λόγο, συνελήφθησαν στην περιοχή του Τυρνάβου δυο άτομα και ειδικότερα ο βοσκός και ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού 200 αιγοπροβάτων που εντοπίστηκε εκτός της σταβλικής εγκατάστασης.

Πηγή: ertnews.gr