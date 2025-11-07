Μέτρα αστυνόμευσης και ελέγχου για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Κεφαλλονιά, μετά το κρούσμα στα Κοκολάτα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι στις 5 Νοεμβρίου 2025 επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά θετικό κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε εκτροφή με 121 πρόβατα στην περιοχή Κοκύλια της κοινότητας Κοκολάτων, Δήμου Αργοστολίου, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας, ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε στην Κτηνιατρική Υπηρεσία στις 2 Νοεμβρίου 2025, αναφέροντας ότι τα αρχικά συμπτώματα είχαν εμφανιστεί στις αρχές Οκτωβρίου και ήταν αναπνευστικά. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε πως πέντε πρόβατα παρουσίαζαν σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις, ενώ δεκατέσσερα (14) είχαν ήδη πεθάνει.

Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη, τα νεκρά ζώα είχαν ταφεί ή απορριφθεί σε άνυδρο πηγάδι εντός της εκτροφής, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες ταφής, γεγονός που συνιστά παράβαση του άρθρου 285 Ποινικού Κώδικα («Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών»). Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας και έχει διαταχθεί προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου.

Παράλληλα, με εντολή της Εισαγγελίας, διενεργούνται αυτοψίες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και πρόληψης της διασποράς, ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εστία της νόσου:

Ζώνη προστασίας (ακτίνα 5 χιλιομέτρων με κέντρο τη μολυσμένη εκτροφή):

Περιλαμβάνει:

Δ.Δ. Αργοστολίου (Αργοστόλι, Κοκολάτα, Κομποθεκράτα, Μηνιά)

Δ.Δ. Τρωιαννάτων (Τρωιαννάτα, Δεμουντσαντάτα, Μιτακάτα)

Δ.Δ. Φαρακλάτων (περιοχές Δραπάνου, Προκοπάτα, Ραζάτα)

Δ.Δ. Κεραμειών, Δ.Δ. Καραβάδου, Δ.Δ. Λακήθρας, Δ.Δ. Μεταξάτων, Δ.Δ. Περατάτων, Δ.Δ. Πεσσάδας, Δ.Δ. Σβορωνάτων και Δ.Δ. Ομαλών (εκτός Επανοχωρίου).

Τα ζώα της προσβεβλημένης εκτροφής έχουν ήδη δεσμευθεί και θανατώνονται, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι και δειγματοληψίες σε γειτονικές εκτροφές για την αποτροπή περαιτέρω μετάδοσης.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις αστυνομικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας για την πλήρη ιχνηλάτηση και τον περιορισμό της νόσου.

Υπενθυμίζεται προς όλους τους κτηνοτρόφους ότι η άμεση αναφορά ύποπτων συμπτωμάτων στα ζώα τους και η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και ορθής διαχείρισης νεκρών ζώων είναι κρίσιμες προϋποθέσεις για την αποφυγή διάδοσης ζωονόσων και την προστασία της δημόσιας υγείας.