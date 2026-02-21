Ευοίωνες οι προβλέψεις για την πορεία των αυγών από την Αρκαδία

Σαράντα επτά χρόνια πορείας δεν είναι λίγα για μια επιχείρηση που πέρασε πολλές δοκιμασίες και άντεξε, επιμένοντας σε βασικές αρχές που είχαν ως βάση την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Ο παππούς Πάνος Καμπύλης έδωσε το έναυσμα όταν το 1997 άρχισε να λειτουργεί το πτηνοτροφείο που ονειρευόταν, με υπερσύγχρονες για την εποχή προδιαγραφές. Τα παιδιά του, Κώστας Καμπύλης και Δημήτρης Καμπύλης στηρίζουν την επιχείρηση η οποία συνεχώς αναπτύσσεται και επεκτείνει τη δράση της από το Άστρος Κυνουρίας σε όμορους νομούς.

Σήμερα, ο Κώστας Καμπύλης έχοντας πλήρη εικόνα για τις δυνατότητες της επιχείρησης, δηλώνει: «Από τότε μέχρι σήμερα θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να αναλαμβάνεις το μεγαλύτερο βάρος της εργασίας μόνος σου και να μην τα περιμένεις από τρίτους. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με συνέπεια στη διανομή και δεν τα περιμένουμε όλα από τους εμπόρους. Αν δεν τρέχαμε εμείς, τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο καλά. Οι μεσάζοντες, όπως σε όλα τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, μειώνουν το κέρδος της προσπάθειας που κάνεις».

Το 1997, η οικογένεια αποφάσισε να αλλάξει σελίδα και να επενδύσει στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Με δικά τους κεφάλαια, αλλά και αξιοποιώντας κρατικές ενισχύσεις, μετέφεραν τις εγκαταστάσεις της φάρμας σε έναν μεγαλύτερο ιδιόκτητο χώρο στο Ξηροκάμπι Αρκαδίας.

Από τότε μέχρι σήμερα, η εικόνα που διαμορφώθηκε στην αγορά είναι διαφορετική. Ο Κώστας Καμπύλης αναφέρει: «Οι εισαγωγές αυγών από άλλες χώρες έρχονται προφανώς για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς, καθώς το σύνολο των παραγόμενων αυγών καλύπτει μόνο το 80-90% της ζήτησης».

Τονίζει επίσης: «Είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της παραγωγής, αφού οι συνεχείς έλεγχοι στέφονται από απόλυτη επιτυχία και δεν καταγράφεται κανένα πρόβλημα. Πάνω από όλα, για τον επιχειρηματία που ασχολείται με την παραγωγή αυγών, η καθαριότητα είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς πρόκειται για τρόφιμο ιδιαίτερα ευαίσθητο».

Τεχνολογία

Κατά πόσο επηρεάζει την επιχείρηση η εξέλιξη της τεχνολογίας; Ο Κώστας Καπύλης είναι ξεκάθαρος: «Προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο υλικό στις εγκαταστάσεις μας, καθώς αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Μπορεί στην αρχή να μας προβληματίζει το κόστος, αλλά στην πορεία ανταμειβόμαστε τόσο με τη μείωση του κόστους όσο και με την αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών».

Πιστοποιήσεις και διασφάλιση ποιότητας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της, έχει λάβει πιστοποιήσεις για να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα: ISO 9001, ISO 22000:2005, πιστοποιητικό HACCP και IFS, που πιστοποιούν άψογη τυποποίηση, ωοσκόπηση και συσκευασία.

Επιπλέον, διαθέτει το σήμα GMO FREE, που επιβεβαιώνει ότι δεν χρησιμοποιούνται μεταλλαγμένες ζωοτροφές, ενώ οι εμπλουτισμένοι κλωβοί πληρούν τις προδιαγραφές της διάταξης 1999/74 της Ε.Ε., με ανανέωση των κλωβοστοιχιών από την 1/1/2012.

Προοπτική και μελλοντική γενιά

Όσον αφορά το μέλλον, ο Κώστας Καπύλης αναφέρει ότι ήδη τα παιδιά τους ετοιμάζονται να αναλάβουν την επιχείρηση. Παράλληλα, η κατανάλωση αυγών αυξάνεται, καθώς έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι τα αυγά αυξάνουν τη χοληστερίνη.