Ημαθία: Παρουσία του ΥφΑΑΤ Γιάννη Ανδριανού τα εγκαίνια του φωτοβολταϊκού σταθμού του ΤΟΕΒ Νάουσας

Τα εγκαίνια του φωτοβολταϊκού σταθμού του ΤΟΕΒ Νάουσας στον Στενήμαχο Ημαθίας θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη (26/02), παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Ανδριανού.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός κατά την παραμονή του στη Νάουσα αναμένεται να επισκεφθεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Α.Σ Νάουσας και ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας, τον οινοποιητικό συνεταιρισμό VAENI κ.ά, ενώ θα απευθύνει χαιρετισμό και στην ετήσια γενική συνέλευση του ΤΟΕΒ Νάουσας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (27/02) στο συνεδριακό κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους.

Η διοίκηση του ΤΟΕΒ Νάουσας αναμένεται να παρουσιάσει στον υφυπουργό την ολοκληρωμένη μελέτη που έχει καταθέσει ο οργανισμός πριν από μερικούς μήνες στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, η οποία αφορά στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών και η υλοποίησή της αναμένεται να δώσει οριστική λύση στην άρδευση 30.000 στρεμμάτων στο αγρόκτημα της Νάουσας, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και εξοικονομώντας υδάτινους πόρους.