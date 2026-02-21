Eσπερίδα της ΔΟΒ στη Λάρισα: Ευοίωνο το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας

Διάλογος για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας, με έμφαση στην αναγκαιότητα στήριξής της από όλους, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εσπερίδας που διοργάνωσε το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος.

Η εσπερίδα, με τίτλο «Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας», εντασσόταν στα πλαίσια των ετήσιων εκδηλώσεων της Διεπαγγελματικής για την προώθηση του ελληνικού βαμβακιού. Την παρακολούθησαν πολλοί παραγωγοί, εκκοκκιστές, εκπρόσωποι φορέων σχετικών με την αλυσίδα βάμβακος, έμποροι εκκοκκισμένου βαμβακιού και εταιρείες.

Όλοι οι ομιλητές χαρακτήρισαν το βαμβάκι «κεφαλαιώδες προϊόν για τη χώρα» και αναφέρθηκαν σε μια δύσκολη συγκυρία, με υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλή εμπορική αξία, γεγονός που αποθαρρύνει πολλούς αγρότες από την καλλιέργειά του. Παράλληλα, όμως, βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις και εργαλεία στήριξης, τα οποία – σε συνδυασμό με την κυβερνητική συνεργασία – μπορούν να δώσουν κίνητρα για αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων την επόμενη χρονιά.

Το μέλλον προδιαγράφεται ευοίωνο, καθώς η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να στηρίζει το βαμβάκι, δεδομένου ότι αποτελεί φιλοπεριβαλλοντικό και οικολογικό προϊόν. Επιπλέον, οι καταναλωτές αρχίζουν να αναζητούν και να προτιμούν βαμβακερά ρούχα, δίνοντας έμφαση στην υγιεινή και στην ποιότητα.

Οι συμμετέχοντες

Ο κ. Ευθύμιος Φωτεινός, Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, χαιρέτησε τη μεγάλη συμμετοχή των παραγωγών στην εσπερίδα, η οποία αποδεικνύει το διαχρονικό και έντονο ενδιαφέρον των Θεσσαλών για το προϊόν. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέτρα ενίσχυσης του βαμβακιού, όπως η συνδεδεμένη ενίσχυση για τη νέα προγραμματική περίοδο και το πρόγραμμα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση και αναμένεται να αποφέρει στους παραγωγούς περίπου 32 ευρώ ανά στρέμμα το 2026. Τέλος, επισήμανε τις προσπάθειες της Διεπαγγελματικής ώστε το βαμβάκι να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στην αγορά.

Ο Πρόεδρος των Ελλήνων Εκκοκκιστών, Πρόδρομος Ουσουτζόγλου, τόνισε ότι δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να καλλιεργεί βαμβάκι χωρίς επιδότηση και εξήγησε γιατί οι εκκοκκιστές θα συνεχίσουν να στηρίζουν την καλλιέργεια: «Ο παραγωγός μπορεί να αλλάξει καλλιέργεια, ο εκκοκκιστής δεν μπορεί».

Ο έμπορος εκκοκκισμένου βαμβακιού, Κωνσταντίνος Δημητρίου, υποστήριξε ότι το ελληνικό βαμβάκι παραμένει το καλύτερο παγκοσμίως, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα χαμηλής ποιότητας βαμβάκια στη χώρα μας. Εκτίμησε ότι φέτος τα καλλιεργούμενα στρέμματα πιθανότατα θα μειωθούν λόγω χαμηλών τιμών, αλλά παρότρυνε τους παραγωγούς να συνεχίσουν να το εμπιστεύονται, όπως και οι εκκοκκιστές, υπενθυμίζοντας ότι οι τιμές σε ένα χρηματιστηριακό προϊόν ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Εστίασε επίσης στη σημασία της ποιότητας του προϊόντος.

Οι κ.κ. Χρήστος Τσιχήτας (Πρόεδρος για το βαμβάκι στις Copa-Cogeca) και Γιώργος Καραΐσκος, παραγωγός και μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΒ, αναφέρθηκαν στο ποιοτικό βαμβάκι που παράγεται στη χώρα και υπογράμμισαν ότι πρέπει να αποκτήσει προστιθέμενη αξία στην αγορά.

Ο Δρ Δημήτρης Μπεσλεμές, επιστημονικά υπεύθυνος του ΕΚΠΕΤΤΒ, παρουσίασε στους παραγωγούς το έντυπο που μοιράστηκε, στο οποίο περιλαμβάνονται ερευνητικά αποτελέσματα των έργων: α) ταξινόμηση του 1% των παραγόμενων δεμάτων βάμβακος σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας και β) μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών βάμβακος που σποροπαράγονται στην Ελλάδα για την καλλιεργητική περίοδο 2016–2025.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΟΒ έχει στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την εξέλιξη της ποιότητας του ελληνικού βαμβακιού και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών που καλλιεργούνται στη χώρα. Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των μελών της αλυσίδας βάμβακος και των φορέων, με τελικό στόχο την καλύτερη διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.

Στο πάνελ που ακολούθησε συζητήθηκαν τα νέα μέτρα ενίσχυσης της βαμβακοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της ΚΑΠ, από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο (σύμβουλο ΔΟΒ), Παντελή Χατζηνικολάου (Β’ Αντιπρόεδρο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), Βασίλη Γιαννάκο (παραγωγό, Γενικό Γραμματέα ΔΟΒ) και Γιάννη Κολλάτο (Αντιπρόεδρο ΕΛΓΑ). Οι ομιλητές στάθηκαν στα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς, στην ανάγκη στήριξης της ποιότητας και τόνισαν ότι η τιμή του βαμβακιού ακολουθεί κύκλους ανοδικούς και καθοδικούς, με δυνατότητα να επανέλθει σε επίπεδα που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα για τους παραγωγούς.