Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μεγαλύτερος προϋπολογισμός και λιγότερη γραφειοκρατία στη νέα ΚΑΠ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαράζει τη γραμμή του για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Κομισιόν και τα κράτη μέλη: περισσότερη στήριξη στους επαγγελματίες γεωργούς, λιγότερη γραφειοκρατία και ενίσχυση της βιωσιμότητας.

Με την απόφασή του ζητά έναν μεγαλύτερο, αυτόνομο προϋπολογισμό μετά το 2027, καθώς και κίνητρα που θα βοηθήσουν τον αγροτικό κόσμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιοποίησης και της ανανέωσης των γενεών.

Η ψήφος του Κοινοβουλίου ανοίγει τον δρόμο για κρίσιμες διαπραγματεύσεις γύρω από το πώς θα στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

«Μεγαλύτερο και αυτόνομο γεωργικό προϋπολογισμό για την περίοδο μετά το 2027, λιγότερη γραφειοκρατία και κίνητρα για την επίτευξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων ζητά το Κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής του θέσης για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι η ΚΓΠ της ΕΕ δεν πρέπει να ενσωματωθεί σε άλλους τομείς χρηματοδότησης, ούτε να αποτελέσει μέρος ευρύτερης χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για σκοπούς άλλους από τη γεωργία.

Τονίζει επίσης ότι η άμεση εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να καταβάλλεται σε όλους τους ενεργούς, επαγγελματίες γεωργούς σύμφωνα με ένα μοντέλο με βάση την έκταση, καθώς και ότι η αγροτική ανάπτυξη πρέπει να υποστηρίζεται ανεξάρτητα από τις πολιτικές συνοχής.

Απλούστευση της ΚΓΠ

Η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς πρέπει να αποτελεί μία από τις κατευθυντήριες αρχές της ΚΓΠ. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν ένα σύστημα βάσει κινήτρων για την ενθάρρυνση των γεωργών να επιτύχουν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους, ενώ τα οικολογικά προγράμματα θα πρέπει να παραμείνουν προαιρετικά και να συνοδεύονται από αποζημίωση. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες γεωργικές πρακτικές όταν οι γεωργοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τη διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Ψηφιοποίηση της γεωργίας

Όλοι οι γεωργοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες και ψηφιακές λύσεις που στηρίζουν τη βιώσιμη γεωργία, ενισχύουν το εισόδημά τους και μειώνουν τον διοικητικό τους φόρτο. Για να ελαχιστοποιηθούν οι αγχωτικές διαδικασίες επιθεώρησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι ευρωβουλευτές λένε ότι η παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων της ΚΓΠ θα πρέπει να βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες και αυτοπιστοποίηση, σε ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς.

Διαχείριση των υδάτων και κυκλική οικονομία στη γεωργία

Για να εξασφαλιστεί επαρκής και καλής ποιότητας παραγωγή τροφίμων, το Κοινοβούλιο επιθυμεί επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη υποδομών συγκράτησης, διανομής και αποθήκευσης νερού, καθώς και στον καθαρισμό και την επεξεργασία λυμάτων. Θα πρέπει επίσης να παρέχονται κίνητρα στους γεωργούς για την ανάκτηση βιομάζας, γεωργικών αποβλήτων και παραπροϊόντων.

Ανανέωση των γενεών

Η ανανέωση των γενεών είναι απαραίτητη για το μέλλον της γεωργίας της ΕΕ, αλλά σχεδόν το 58% των γεωργών στην ΕΕ είναι άνω των 55 ετών και μόνο το 6% κάτω των 35. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να αυξηθεί η χρηματοδότηση από την ΚΓΠ, όπως και τα φορολογικά και δανειακά κίνητρα, ώστε να αρθούν τα εμπόδια για την απόκτηση της ιδιότητας του γεωργού.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 393 ψήφους υπέρ, 145 κατά και 123 αποχές.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Carmen Crespo Díaz (ΕΛΚ, Ισπανία) δήλωσε: «Αγωνιζόμαστε για το δίκαιο μέλλον που αξίζει ο γεωργικός τομέας της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει μια πραγματικά κοινή ΚΓΠ που ενισχύει την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, στηρίζει δυναμικές αγροτικές κοινότητες και ενδυναμώνει τους γεωργούς μέσω της καινοτομίας, της ανανέωσης των γενεών και των δίκαιων συνθηκών της αγοράς. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε περικοπές, ούτε προσπάθειες εθνικοποίησης της ΚΓΠ ή συγχώνευσης της χρηματοδότησής της με άλλα μέσα της ΕΕ. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να διασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς· αυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του εισοδήματός τους και το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της περιφερειακής ισορροπίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.»