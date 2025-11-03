Έξι με 7 κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων “μετρά” κάθε εβδομάδα η ΠΕ Ροδόπης

Έξι-επτά κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σημειώνονται κάθε εβδομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ΠΕ Ροδόπης, με αποτέλεσμα οι συνολικές εστίες από πέρυσι τον Σεπτέμβριο, όταν και εκδηλώθηκε το πρώτο κρούσμα στην περιοχή να έχουν πλέον ξεπεράσει τις 150 και τα θανατωθέντα ζώα τα 37.000.

Τη θλιβερή πρωτιά πάντως σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ εξακολουθεί να κατέχει η ΠΕ Ξάνθης με 200 εστίες και 56.000 θανατωθέντα ζώα.

Η ΠΕ Έβρου μετρά 160 εστίες και 23.000 θανατωθέντα ζώα, η ΠΕ Καβάλας 45 εστίες και 13.000 θανατωθέντα ζώα, ενώ προσφάτως μολύνθηκε και η ΠΕΔράμας, όπου θανατώθηκαν τα πρώτα 220 ζώα.

Συνολικά δηλαδή στην Περιφέρεια ΑΜΘ, από τον Αύγουστο του 2024, όταν καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα στον Έβρο, έχουν εκδηλωθεί 556 κρούσματα και 130.000 ζώα έχουν οδηγηθεί στη θανάτωση. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο Προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ΑΜΘ Νίκος Φωτεινιάς ο οποίος πρόσφατα απέστειλε στην Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πρόταση -αίτημα για την προληπτική θανάτωση κοπαδιών που βρίσκονται σε διασύνδεση και στην ίδια περιοχή με ήδη μολυσμένες εκτροφές και τα οποία “είναι βέβαιο ότι θα προσβληθούν” όπως υπογράμμισε, προκειμένου “να μη μεταδώσουν περεταίρω τον ιό και άρα έτσι να σπάσει η αλυσίδα της εξάπλωσής του”. Πρόκειται όπως συμπλήρωσε για μια ενέργεια “επίπονη μεν αλλά αναγκαία όπως φαίνεται” που εξάλλου “χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση”.

