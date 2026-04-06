FAO: Η παγκόσμια άνοδος στις τιμές των τροφίμων θα συνεχιστεί αν δεν τερματιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τον Μάρτιο οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως, φτάνοντας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Οργανισμό, πιθανή θεωρείται και η περαιτέρω αύξησή τους εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει άνοδο των τιμών ενέργειας συνεχιστεί. Ειδικότερα, ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Maximo Torero, δήλωσε ότι «οι αυξήσεις τιμών από την έναρξη της σύγκρουσης ήταν μέτριες, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών πετρελαίου και μετριασμένες από την επάρκεια των παγκόσμιων αποθεμάτων δημητριακών».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η σύγκρουση διαρκέσει περισσότερο από 40 ημέρες και τα κόστη των εισροών παραμείνουν υψηλά, οι αγρότες ενδέχεται να μειώσουν τη χρήση λιπασμάτων και άλλων εισροών, να περιορίσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή να στραφούν σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερα λιπάσματα. «Αυτές οι επιλογές θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποδόσεις και θα διαμορφώσουν την προσφορά τροφίμων και τις τιμές εμπορευμάτων για το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς και για ολόκληρο το επόμενο έτος», συμπλήρωσε.

Δείκτης Τιμών Τροφίμων

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, που παρακολουθεί τις τιμές των διεθνώς εμπορευόμενων τροφίμων, κατέγραψε αύξηση 2,4% σε σύγκριση με τον αναθεωρημένο δείκτη του Φεβρουαρίου. Παρά τη μέτρια αύξηση, ο δείκτης παραμένει 1% πάνω από την τιμή του ίδιου μήνα πέρυσι, αλλά περίπου 20% κάτω από τα ιστορικά υψηλά του Μαρτίου 2022, που σημειώθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών δημητριακών αυξήθηκε κατά 1,5% από τον προηγούμενο μήνα, με ηγετικό ρόλο στην άνοδο να έχει το σιτάρι, το οποίο σημείωσε άνοδο 4,3% λόγω δυσμενών προοπτικών συγκομιδής στις ΗΠΑ και αναμενόμενων μειώσεων στις εκτάσεις στην Αυστραλία εξαιτίας της αύξησης των τιμών λιπασμάτων. Οι τιμές καλαμποκιού αυξήθηκαν οριακά, καθώς η επάρκεια παγκοσμίως αντιστάθμισε τις ανησυχίες για τα λιπάσματα, ενώ η αυξημένη ζήτηση για αιθανόλη λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας παρείχε πρόσθετη στήριξη.

Αντίθετα, οι τιμές ρυζιού μειώθηκαν κατά 3% εξαιτίας του χρόνου συγκομιδής και της χαμηλότερης ζήτησης εισαγωγών. Οι τιμές φυτικών ελαίων κατέγραψαν τρίτο συνεχόμενο μήνα ανόδου με αύξηση 5,1%, κυρίως λόγω φοινικέλαιου, σόγιας, ηλιέλαιου και ελαιοκράμβης, αντικατοπτρίζοντας τις επιπτώσεις των αυξημένων παγκόσμιων τιμών ενέργειας και τις προσδοκίες για μεγαλύτερη ζήτηση βιοκαυσίμων. Οι τιμές φοινικέλαιου έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022.

Οι τιμές ζάχαρης σημείωσαν άνοδο 7,2% τον Μάρτιο, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2025, καθώς η αύξηση των τιμών πετρελαίου δημιούργησε προσδοκίες ότι η Βραζιλία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης στον κόσμο, θα χρησιμοποιήσει μεγαλύτερα ποσοστά ζαχαροκάλαμου για παραγωγή αιθανόλης. Οι τιμές κρέατος αυξήθηκαν κατά 1%, με την άνοδο να προέρχεται κυρίως από χοιρινό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βοδινό στη Βραζιλία, ενώ οι τιμές πουλερικών παρουσίασαν μικρή μείωση.

Σε ξεχωριστή έκθεση, ο FAO αναθεώρησε ελαφρά την πρόβλεψη για την παγκόσμια παραγωγή δημητριακών το 2025, εκτιμώντας ρεκόρ 3,036 δισεκατομμυρίων τόνων, αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2024. Η προειδοποίηση του οργανισμού υπογραμμίζει την ευαισθησία των παγκόσμιων αγορών τροφίμων στις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας, ενισχύοντας την ανάγκη για στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου στις αγροτικές και διατροφικές αλυσίδες.