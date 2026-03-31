Υπό πίεση οι τιμές γάλακτος στην ΕΕ μετά τα ιστορικά υψηλά

Σε φάση διόρθωσης εισέρχεται η ευρωπαϊκή αγορά γαλακτοκομικών, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ιστορικά υψηλών τιμών, με τις τιμές παραγωγού πλέον να συμπαρασύρονται από την υποχώρηση αυτών των προϊόντων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου την Τετάρτη, 18 Μαρτίου, το κλίμα στην αγορά έχει επιδεινωθεί αισθητά τον τελευταίο μήνα. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, η τιμή παραγωγού στο γάλα είχε υποχωρήσει στα 45,2 ευρώ/100 κιλά, -5,8% από τον προηγούμενο μήνα, καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία για τον τομέα της DG Agri, με τον σταθμισμένο ευρωπαϊκό μέσο όρο να υπολογίζεται στα 44,2 ευρώ/κιλά ως τον Φεβρουάριο του 2026 και το ισοδύναμο τιμής ευρωπαϊκού γάλακτος (με βάση τις τιμές στη σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος και στο βούτυρο), στα 35,9 ευρώ.

«Εξασθένηση του κλίματος της αγοράς» αλλά και «απότομη διόρθωση τιμών» σε βασικά προϊόντα όπως το βούτυρο και το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, ανέφερε η Brigitte Misonne, ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας Αγορών στη ΓΔ Γεωργίας κατά τη διάρκεια ανταλλαγής απόψεων με την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Το βούτυρο από τα σχεδόν 7.900 ευρώ/τόνο τον Δεκέμβριο του 2024, μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, είχε υποχωρήσει σχεδόν κατά 48%, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καθοδικής πορείας που ξεκίνησε στα μέσα του 2025.

Καθοριστικό ρόλο στη μεταστροφή της αγοράς έπαιξε η σημαντική αύξηση της παραγωγής γάλακτος από τον Αύγουστο του 2025, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η επάρκεια ζωοτροφών και τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους ενθάρρυναν τους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή τους. Οι τιμές παραγωγού παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα –περίπου 0,52-0,53 ευρώ/κιλό– για μεγάλο μέρος του 2025, οδηγώντας τελικά στη μεγαλύτερη αξία παραγωγής γάλακτος, που έχει καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ.

Ωστόσο, η αυξημένη προσφορά σε συνδυασμό με τη διόρθωση των τιμών των προϊόντων άσκησε έντονες πιέσεις στα εισοδήματα των παραγωγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, οι μέσες τιμές γάλακτος για τον παραγωγό μειώθηκαν κατά περίπου 0,9 ευρώ/κιλό μέσα σε πέντε μήνες, επιστρέφοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του Οκτωβρίου 2023.

Παρά τη δυσμενή εικόνα, διαφαίνονται ορισμένα πρώιμα σημάδια σταθεροποίησης, χωρίς ακόμη να είναι σαφές αν πρόκειται για μόνιμη τάση. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ενώ οι ευρωπαϊκές εξαγωγές παρουσίασαν θετικές επιδόσεις στο τέλος του 2025. Οι εξαγωγές τυριού ξεπέρασαν τα 9 δισ. ευρώ, ενώ το βούτυρο υπερέβη τα 2 δισ. ευρώ.

Βέβαια, την ίδια στιγμή, η Επιτροπή προειδοποιεί για γεωπολιτικούς κινδύνους, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όπου η αύξηση των τιμών ενέργειας και οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζουν τις προμήθειες λιπασμάτων και τις εξαγωγικές ροές προς την Ασία.

Στήριξη τιμών και διασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα ζητούν οι ευρωβουλευτές

Από πλευράς ευρωβουλευτών, η επιδείνωση, πάντως, της κατάστασης προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις από όλες τις πολιτικές ομάδες, οι οποίες προειδοποιούν για ενδεχόμενη κρίση και ζητούν μέτρα στήριξης.

Ο Γερμανός ευρωβουλευτής Stefan Köhler κάλεσε για συγκεκριμένες παρεμβάσεις σταθεροποίησης των τιμών και ενίσχυσης των εξαγωγών, ενώ ο Ιταλός Dario Nardella έκανε λόγο για «κατάρρευση τιμών» και εξέφρασε ανησυχίες για κερδοσκοπία και εισαγωγές φθηνού γάλακτος. Ακόμη πιο ανήσυχος, εμφανίστηκε ο Γάλλος Gilles Pennelle, μιλώντας για «πολύ σοβαρή κρίση» και ζητώντας ενεργοποίηση του αποθεματικού κρίσης, ενώ ο Αυστριακός Thomas Waitz τόνισε ότι σε αρκετές χώρες οι τιμές βρίσκονται κάτω από το κόστος παραγωγής, προτείνοντας επαναφορά προγραμμάτων μείωσης παραγωγής, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους, που φιλοξενεί η ενημερωτική πλατφόρμα AgraFacts.

Συνολικά, πάντως, οι παρεμβάσεις ανέδειξαν ένα σύνθετο μείγμα υπερπροσφοράς, αυξανόμενου κόστους και εξωτερικών κινδύνων, με κοινό αίτημα προς την Κομισιόν να εξετάσει ενεργά μέτρα για τη στήριξη των τιμών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα.