Τι είναι το «OnlyFarms» που φέρνει ο Τραμπ

Το… «OnlyFarms» ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος στις ΗΠΑ την Παρασκευή (27/3), παρουσιάζοντας μια νέα, υπαινικτικά ονομασμένη ιστοσελίδα για την αγροτική πολιτική, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την έμπρακτη στήριξή του προς τους αγρότες.

Σύμφωνα με τη New York Post, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε το «OnlyFarms», μια ονομασία που αποτελεί σαφή αναφορά στην πλατφόρμα OnlyFans, το οποίο φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπο WhiteHouse.gov, και εντοπίζεται μόνο μέσω αναζήτησης ως OnlyFarms.gov.

Το OnlyFarms περιλαμβάνει έναν διαδραστικό χάρτη, όπου οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την πολιτεία τους και να δουν το μέσο οικονομικό όφελος που είχαν από την αγροτική πολιτική του Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο αγροτικός τομέας στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένα κόστη καυσίμων και λιπασμάτων, ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου δασμολογικού σχεδίου του Τραμπ και του πολέμου με το Ιράν.

«Με ψηφίσατε – Δεν θα το ξεχάσω ποτέ»

Στην ομιλία του ενώπιον περίπου 800 παρευρισκόμενων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Αμερικανών αγροτών που έχει δει ποτέ ο Λευκός Οίκος». «Με βροχή ή με λιακάδα, δεν σας πτοεί τίποτα», πρόσθεσε. «Οι αγρότες δεν δίνουν σημασία στον καιρό».

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τους συγκεντρωμένους για τη στήριξή τους, χαρακτηρίζοντάς τους «πολύ, πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους». «Με ψηφίσατε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ πλαισιωνόταν από ένα χρυσό και ένα τρίχρωμο, στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, τρακτέρ, με το πρώτο να τραβά αμέσως την προσοχή του.

«Είναι ένα πανέμορφο τρακτέρ. Είναι χρυσό. Κάποιος με είχε στο μυαλό του», είπε, προκαλώντας γέλια στο κοινό. «Είναι απίστευτο τρακτέρ».

🚜 Curious how American farmers are benefiting right now — or exactly how much each state has saved? 👀📲 https://t.co/qpdbi6y2Lo pic.twitter.com/x2fEVvmFjQ — The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026

