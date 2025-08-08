FAO: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών τον Ιούλιο oι παγκόσμιες τιμές τροφίμων

Η αύξηση στις διεθνείς τιμές κρέατoς και φυτικών ελαίων οδήγησε τον Δείκτη Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) σε νέο ρεκόρ διετίας, ενισχύοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά τροφίμων.

Ειδικότερα, οι παγκόσμιες τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων σημείωσαν άνοδο τον Ιούλιο του 2025, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο διεθνής οργανισμός. Συγκεκριμένα ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς για τις τιμές διατροφικών εμπορευμάτων διαμορφώθηκε στις 130,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με τον Ιούνιο.

World food commodity prices rose in July to their highest in more than two years, driven by rising international prices for meat and vegetable oils, the United Nations’ Food and Agriculture Organisation said today. https://t.co/5vnXqTBRk8 — RTÉ Business (@RTEbusiness) August 8, 2025

Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και παραμένει 18,8% χαμηλότερη από το ιστορικό ρεκόρ του Μαρτίου 2022, που είχε ακολουθήσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον FAO, οι αυξήσεις στις τιμές κρέατος και φυτικών ελαίων αντιστάθμισαν τις μειώσεις που σημειώθηκαν σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη.

Πηγή: Reuters, RTE, ertnews.gr