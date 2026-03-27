FARM EUROPE: Η γεωργία στο επίκεντρο – Ανάγκη για σαφή στρατηγική και κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να αντιμετωπίζει μια κρίση πολιτικής σαφήνειας, καθώς δυσκολεύεται να καθορίσει με καθαρό τρόπο τις βασικές της προτεραιότητες για το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εμπορικές συμφωνίες μοιάζουν να αποτελούν το βασικό εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να ενισχύσει τον γεωπολιτικό της ρόλο, ακόμη και αν αυτό ενδέχεται να δημιουργεί εντάσεις στο εσωτερικό της Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, η γεωργία βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά μόνο την κάλυψη των βασικών διατροφικών αναγκών του πληθυσμού. Αποτελεί έναν καθοριστικό οικονομικό και κοινωνικό πυλώνα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως εργαλείο για την ενίσχυση της ενεργειακής και βιοχημικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης και για την ενδυνάμωση της γεωπολιτικής της παρουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ουσιαστικά να περιοριστεί η ΚΑΠ στο σκέλος της εισοδηματικής στήριξης και να μετατραπεί σε ένα σύνολο 27 εθνικών στρατηγικών. Η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος είναι αναμφίβολα απαραίτητη, όμως από μόνη της δεν επαρκεί. Μια αποτελεσματική αγροτική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον παραμένει πραγματικά κοινή και στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στη διατήρηση του πυρήνα της σημερινής παραγωγής και αφετέρου στην προετοιμασία για το μέλλον, δηλαδή στις επενδύσεις στα αγροτικά συστήματα της επόμενης ημέρας.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, πέρα από το προστατευμένο δημοσιονομικό πλαίσιο ύψους περίπου 300 δισ. ευρώ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ΚΑΠ, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον 120 δισ. ευρώ για επενδύσεις. Οι πόροι αυτοί αναμένεται να προέλθουν τόσο από την ΚΑΠ όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Οι διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα συνεχιστούν έως το 2027. Παραδοσιακά, τέτοιες συμφωνίες ολοκληρώνονται μετά τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο του 2027. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας νωρίτερα, με την παρούσα γαλλική κυβέρνηση.

Παράλληλα, χωρίς να αναμένει την ολοκλήρωση των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά ήδη τις δικές του συζητήσεις για τη γεωργία, με στόχο να παρουσιάσει τις πρώτες εκθέσεις για την ΚΑΠ, την Ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (Single CMO) και τον κανονισμό για το λεγόμενο «Ενιαίο Ταμείο» τον Ιούνιο.

Για την ΚΑΠ, ο εισηγητής Norbert Lins (ΕΛΚ) έχει δηλώσει ότι προτεραιότητά του είναι να επαναφέρει στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής ορισμένες διατάξεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να υπαχθούν στην αρμοδιότητα των υπουργών Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Παράλληλα, επιδιώκει μια ΚΑΠ που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα.

Όσον αφορά την Ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς, ο εισηγητής Eric Sargiacomo (S&D) θα μπορέσει να αξιοποιήσει την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί από τη συνάδελφό του Céline Imart (ΕΛΚ), η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα δύσκολες διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύθηκε η προστασία βασικών ονομασιών κρέατος απέναντι στην αυξανόμενη παρουσία προϊόντων υποκατάστασης και προϊόντων κυτταρικής καλλιέργειας. Ταυτόχρονα, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, θα χρειαστεί να ενισχυθεί και η διάσταση της διαχείρισης κρίσεων στον αγροτικό τομέα.