ΚΕΟΣΟΕ: Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τα logistics του κρασιού σε στεριά και θάλασσα

«Με το κόστος των θαλάσσιων ναύλων να αυξάνεται κατά εκατοντάδες ευρώ ανά εμπορευματοκιβώτιο και τις τιμές των οδικών μεταφορών να σημειώνουν άνοδο έως και 10%, οι επιβαρύνσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη αισθητές στον κλάδο του οίνου». Τα παραπάνω αναφέρει σε ανα΄ρτησή της η ΚΕΟΣΟΕ. Και προσθέτει, «πρόκειται για αυξήσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν και να ενταθούν περαιτέρω.

Σε έναν κλάδο οίνου που ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες, «είναι δύσκολο για τους πελάτες μας να κατανοήσουν την αύξηση στις τιμές των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών», αναγνωρίζει η Marion Boudard, εμπορική διευθύντρια της Hillebrand Gori France (όμιλος DHL), εταιρείας logistics που εξειδικεύεται στη μεταφορά ποτών.

Το φαινόμενο της πεταλούδας στην παγκόσμια οικονομία

«Είναι η συνέπεια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας μας: οποιοδήποτε γεγονός στον κόσμο μπορεί να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις ροές της εφοδιαστικής αλυσίδας και να δημιουργήσει πρόσθετες επιβαρύνσεις», εξηγεί η Marion Boudard.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ανακοινώσεις των μεταφορέων για πρόσθετες επιβαρύνσεις (surcharges) διαδέχονται η μία την άλλη. Αρχικά στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, η οποία επηρεάζει την παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων και προκαλεί άνοδο των τιμών σε όλες τις εμπορικές διαδρομές:

Προς ΗΠΑ: Η αύξηση ανέρχεται περίπου στα 550$ για ένα ξηρό εμπορευματοκιβώτιο (dry) 40 ποδιών και στα 650$ για ένα εμπορευματοκιβώτιο-ψυγείο (reefer).

Προς Ασία: Η άνοδος είναι επί του παρόντος μικρότερη, περίπου 150$ για τα dry και 300$ για τα reefer 40 ποδιών.

«Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται καθημερινά, αυτά τα ποσά υπόκεινται σε αυξομειώσεις χωρίς προειδοποίηση, όπως συμβαίνει πάντα σε εξαιρετικές περιόδους», σημειώνει η Boudard. Παράλληλα, οι επιβαρύνσεις μετακυλίονται και στις οδικές μεταφορές, με αυξήσεις της τάξεως του 6% έως 10%, ανάλογα με τον μεταφορέα, αμέσως μόλις αυξηθεί η τιμή των καυσίμων στην αντλία.

Σε έναν κλάδο που ήδη υποφέρει, η Hillebrand Gori λειτουργεί ως διάμεσος μεταξύ των αυξήσεων που επιβάλλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες και των δισταγμών των οινοπαραγωγών και των εισαγωγέων.

«Μια πολύ ανταγωνιστική τιμή, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, συχνά σημαίνει ότι η θέση στο πλοίο δεν είναι εγγυημένη.»

«Επιδιώκουμε πάντα να διαπραγματευόμαστε τις επιβαρύνσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο πλαίσιο ισχυρών συνεργασιών. Ωστόσο, αυτά είναι αποτελέσματα καταστάσεων από τις οποίες εξαρτώμαστε», εξηγεί η διευθύντρια. Σημειώνει μάλιστα ότι, αποδεχόμενοι μια αύξηση της αγοράς, «κατά κάποιο τρόπο διασφαλίζουμε τις κρατήσεις μας σε ένα πιεσμένο περιβάλλον και εγγυόμαστε την επιβίβαση των εμπορευμάτων».

Επιπτώσεις στον καταναλωτή

Με τη διεθνή κατάσταση να παραμένει αβέβαιη, η μόνη ελπίδα είναι οι δυσκολίες αυτές να αποδειχθούν προσωρινές. «Σε μια αγορά κρασιού που είναι ήδη υποτονική, κάθε αύξηση τιμών επηρεάζει το κόστος παραγωγής, τα περιθώρια κέρδους των επαγγελματιών, ή ακόμη και την τελική τιμή πώλησης στον καταναλωτή», καταλήγει η Marion Boudard».

Πηγή: keosoe.gr