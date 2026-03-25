Συμφωνία ΕΕ–Αυστραλίας: Εξαίρεση της ζάχαρης από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζητά ο τομέας

Η επικείμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας έχει προκαλέσει ανησυχία στον αγροτικό χώρο, ιδιαίτερα στον τομέα της ζάχαρης. Οι οργανώσεις CEFS, CIBE και ACP/LDC Sugarcane Industries Group, που εκπροσωπούν παραγωγή και βιομηχανία στην ΕΕ, καλούν από κοινού την Κομισιόν να εξαιρέσει τη ζάχαρη από τις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά αντιμετωπίζει ήδη κρίση με πτώση των τιμών άνω του 40% την τελευταία διετία και με πάνω από 20 εργοστάσια κλειστά από το 2017 (5 έκλεισαν τον τελευταίο χρόνο).

Σήμερα, η ΕΕ παρέχει πρόσβαση σε περίπου 1,6 εκατ. τόνους ζάχαρης (αφορολόγητους ή με χαμηλούς δασμούς), ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12% της κατανάλωσης, ενώ πρόσθετες ποσοστώσεις από τη Βραζιλία -στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Mercosur- αναμένεται να ασκήσουν περαιτέρω πίεση, επιδεινώνοντας την υπερπροσφορά, υπογραμμίζουν. Μιλώντας για μη βιώσιμη δομική υπερπροσφορά, επισημαίνουν ότι η προσθήκη αυστραλιανής ζάχαρης σε μια ήδη κορεσμένη αγορά θα μπορούσε να αποτελέσει το τελειωτικό πλήγμα για πολλούς Ευρωπαίους παραγωγούς. «Πρέπει να προστατεύσουμε τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας ζαχαροτεύτλου και τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από έναν σταθερό εγχώριο τομέα ζάχαρης», καταλήγουν στην κοινή επιστολή τους προς τον Επίτροπο Εμπορίου, Maros Sefcovic.

Παράλληλα, βέβαια, οι διαπραγματεύσεις επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της γεωργίας, με το βόειο κρέας -τόσο σε επίπεδο ποσοστώσεων, τρόπου εκτροφής και αν πρόκειται για νωπό ή κατεψυγμένο προϊόν- να αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας, ενώ το πρόβειο φαίνεται να παραμένει αδιαπραγμάτευτο, με τις ποσοστώσεις να φημολογούνται μεταξύ 20.000-25.000 τόνων, αναφέρει η ενημερωτική πλατφόρμα AgraFacts.

Με την πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές να χαρακτηρίζεται ισχυρή για την επίτευξη συμφωνίας, τα διάφορα ζητήματα θα μπορούσαν να λυθούν, αν λυθούν εκείνα που αφορούν στο βόειο κρέας, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Παρόλα αυτά, μεταξύ των εκκρεμοτήτων είναι και ζητήματα Γεωγραφικών Ενδείξεων, για ευρωπαϊκά τυριά, όπως η φέτα, η παρμεζάνα κ.α..