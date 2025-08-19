«Σαρδέλα» και «Γαρίδα Αμβρακικού» αποκτούν ευρωπαϊκή ταυτότητα ΠΓΕ

Διπλή αναγνώριση για τα αλιευτικά προϊόντα του Αμβρακικού Κόλπου ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποδεχόμενο τα αιτήματα καταχώρισης της «Σαρδέλας Αμβρακικού» και της «Γαρίδας ή Γάμπαρης Αμβρακικού» στο ενωσιακό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων.

Με τις αποφάσεις αυτές, τα δύο προϊόντα αποκτούν πλέον την προστασία της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), γεγονός που σημαίνει ότι αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται επίσημα η ιδιαίτερη ταυτότητά τους, σε σχέση με τον τόπο προέλευσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Το αίτημα για τη «Σαρδέλα Αμβρακικού» (αρ. πρωτ. 50605/24-2-2025) υποβλήθηκε από άτυπη ομάδα παραγωγών και κρίθηκε ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΕ) 2024/1143 για την κατοχύρωση γεωγραφικών ενδείξεων. Αντίστοιχα, έγινε δεκτό και το τελικό αίτημα (αρ. πρωτ. 50603/24-2-2025) για τη «Γαρίδα ή Γάμπαρη Αμβρακικού», με βάση τον ίδιο κανονισμό.

