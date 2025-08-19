Βόλος: Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στο Διμήνι για τον ενταφιασμό ζώων με ευλογιά στο Παλιούρι

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στο Διμήνι, όπου κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το πρώην δημαρχείο, διαμαρτυρόμενοι για τον ενταφιασμό ζώων που νόσησαν από ευλογιά σε χώρο κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Επί τόπου σπεύδει κλιμάκιο της Κτηνιατρικής για να τους ενημερώσει, ενώ η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, ερωτηθείσα από την ΕΡΤ Βόλου, τόνισε ότι “κακώς διαμαρτύρονται όλη η διαδικασία είναι νομιμότατη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 40 ζώα που βρέθηκαν θετικά στη νόσο μεταφέρθηκαν με φορτηγά από μονάδα της Βιομηχανικής Περιοχής και θάφτηκαν σε ιδιωτικό αγροτεμάχιο στην περιοχή Παλιούρι.

Τον χώρο υπέδειξε ο ίδιος ο κτηνοτρόφος που επλήγη, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, αφού ο Δήμος Βόλου δεν έχει δηλώσει χώρο υγειονομικής ταφής. «Τον χώρο τον ζητάμε από το δήμο αν δεν έχει ο κτηνοτρόφος χώρο να μας υποδείξει. Και αν αρνηθεί ο δήμος, τότε καταφεύγουμε στην καύση. Αυτή είναι η διαδικασία και έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα» επισήμανε η κ. Παπαδημητρίου

Ωστόσο, ο ενταφιασμός σε σημείο που γειτνιάζει με άλλες μονάδες έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για πιθανή μετάδοση της ευλογιάς σε «καθαρά» κοπάδια.

Οι κτηνίατροι της υπηρεσίας θα τους εξηγήσουν τη διαδικασία και θα τους καθησυχάσουν, δίνοντας όλες τις διευκρινίσεις για τη διαδικασία που ακολουθείται.

