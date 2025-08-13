FoodUnfolded®: Ενίσχυση του «γραμματισμού τροφίμων» στους ενήλικες μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση σε τρόφιμα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, οι σωστά ενημερωμένες επιλογές παραμένουν ζητούμενο. Ο «γραμματισμός τροφίμων», δηλαδή η ικανότητα κατανόησης, αξιολόγησης και εφαρμογής γνώσεων για την τροφή, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο διατροφικό σύστημα.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FoodUnfolded®, που υλοποιείται από το EIT Food, επιχειρεί να καλύψει ένα μεγάλο κενό, την ενίσχυση του «γραμματισμού τροφίμων» στους ενήλικες. Παρόλο που η έννοια αναγνωρίζεται διεθνώς ως κρίσιμη για τη δημόσια υγεία και τη βιωσιμότητα, οι σχετικές δράσεις εστιάζουν κυρίως στα παιδιά και τους εφήβους, αφήνοντας τον ενήλικο πληθυσμό σε μεγάλο βαθμό εκτός.

Η τροφή δεν είναι απλώς κατανάλωση, είναι κατανόηση

Ο «γραμματισμός τροφίμων» περιλαμβάνει όχι μόνο γνώσεις για τη διατροφή, αλλά και δεξιότητες όπως η επιλογή, η προετοιμασία και η διαχείριση των τροφίμων, καθώς και κριτική κατανόηση του διατροφικού συστήματος και των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συνεπειών του. Μέσα από αυτήν τη γνώση, οι πολίτες μπορούν να κάνουν επιλογές που προάγουν την υγεία, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στηρίζουν πιο δίκαια συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης.

Δράσεις σε όλη την Ευρώπη

Το FoodUnfolded® έχει ξεκινήσει μια σειρά πιλοτικών δράσεων σε δέκα χώρες, μέσα από συνεργασία με τοπικούς φορείς από τον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας, των κοινωνικών οργανώσεων και της αγροδιατροφής. Οι φορείς αυτοί οργανώνουν δραστηριότητες «γραμματισμού τροφίμων» για ενήλικες (18+) σε χώρους όπου συγκεντρώνεται το κοινό – φεστιβάλ, αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, πανεπιστημιακά campus, επιστημονικά events, τοπικές αγορές και εκθέσεις.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, φέρνοντας το πρόγραμμα στην ελληνική περιφέρεια και ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο για το φαγητό, τη γεωργία και την υγεία.

Το FoodUnfolded® συνεργάζεται με το συγγενές πρόγραμμα FoodEducators, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πλούσιο παιδαγωγικό υλικό για τη διατροφική εκπαίδευση παιδιών και εφήβων. Σήμερα, το περιεχόμενο αυτό εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται για να απευθυνθεί και σε ενήλικες, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στη διά βίου εκπαίδευση.

Μια πλατφόρμα που εξελίσσεται

Το FoodUnfolded®, σύμφωνα με το EIT FOOD, δεν είναι απλώς μια σειρά δράσεων, είναι και μια ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης, η οποία το 2024 ξεπέρασε το 1,1 εκατομμύριο επισκέψεις στην ιστοσελίδα της και μετρά 112.000 ακόλουθους στο Instagram. Μέσω άρθρων, βίντεο, διαδραστικού περιεχομένου και δράσεων επικοινωνίας, φέρνει το κοινό πιο κοντά στην πραγματικότητα της τροφής για το πώς παράγεται, πώς επηρεάζει την υγεία μας και τον πλανήτη, ποιοι την καθορίζουν και πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε αλλαγές.

Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) στο πλαίσιο του Horizon Europe, το πρόγραμμα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο για τον διατροφικό γραμματισμό στην Ευρώπη.