«ΦροντίζοÜμε για το αύριο»: Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της TUV για τη διαχείριση πλαστικών αποβλήτων

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, πραγματοποίησε με επιτυχία την online ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «ΦροντίζοÜμε για το αύριο» την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Η ημερίδα, στην οποία -μέσα από τις παρουσιάσεις επτά εξαιρετικών ομιλητών- αναλύθηκαν ζητήματα σχετικά με την ορθολογική διαχείριση πλαστικών αποβλήτων στη χώρα μας αλλά και τις νέες απαιτήσεις από την ενσωμάτωση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/904/ΕΕ στην Εθνική μας νομοθεσία, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, που την παρακολούθησε από όλα τα κανάλια προβολής.

Κατά την έναρξη της online ημερίδας, που παρουσίασαν η δημοσιογράφος του STAR Κεντρικής Ελλάδος, κα Βίκυ Κοτσιμπού και η Γενική Διευθύντρια του Global Sustain Group, κα Κατερίνα Περίσση, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κος Χαράλαμπος Αγγελούδης, απηύθυνε χαιρετισμό, καλωσορίζοντας το κοινό. Ακολούθησε ομιλία σχετικά με τα πλαστικά μιας χρήσης και την οπτική του ΕΟΠ από τον Δρ. Ιωάννη Μπάκα, Expert – Circular Economy and Waste, ο οποίος ανέδειξε τις δυσκολίες, που προκαλούν τα πλαστικά μίας χρήσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Παρουσίασε τις νέες ευκαιρίες, που προκύπτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μείωση των εξαγωγών των πλαστικών απορριμμάτων σε άλλες χώρες, καθώς και την απαίτηση επανασχεδιασμού των πλαστικών προϊόντων με υλικά πιο εύκολα ανακυκλώσιμα.

Στη συνέχεια, η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Executive Director, A.C. Laskaridis Charitable Foundation, ανέπτυξε την εξέλιξη του τρόπου που τα πλαστικά μιας χρήσης, ενώ ξεκίνησαν ως καθημερινή ευκολία, μετατράπηκαν τελικά σε μεγάλο ρυπαντή για τις θάλασσες και τις ακτές παγκοσμίως. Μάλιστα υπογράμμισε πως στη χώρα μας παράγονται 68 κιλά πλαστικά απορρίμματα ανά κάτοικο και μόλις το 10% αυτών ανακυκλώνονται, ενώ το 67% των πλαστικών απορριμμάτων που εισέρχεται στη Μεσόγειο επιστρέφει/καταλήγει στις ελληνικές ακτές εντός ενός έτους.

Ο Δημήτρης Μαντής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας, μίλησε για τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τα πλαστικά μιας χρήσης και σχολίασε πως σε κάθε περίπτωση ο κλάδος των Πλαστικών αντιμετωπίζει προκλήσεις και επενδύει στις αλλαγές σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις. Επίσης, προσέθεσε πως είμαστε σε καλό επίπεδο σε εισαγωγή, διαχείριση, διανομή και τεχνογνωσία στην κυκλική οικονομία και στη χρήση νέων δομών συσκευασίας, που θα απαιτηθούν σύντομα στην Ευρώπη.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Δρ. Αλεξάνδρα Μπόνου, Expert-Life Cycle Assessment, ανέλυσε τις σημαντικότερες απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, επισημαίνοντας ότι επηρεάζουν όλους, όσοι εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του πλαστικού (από τον παραγωγό του κόκκου ως τον τελικό καταναλωτή). Όλο το σύστημα διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων οφείλει να ανανεώσει τις πρακτικές του με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ σχετικά με την ανακύκλωση (70% μέχρι το 2030).

Ο κος Μενέλαος Κόκκινος, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης – OK Compost Scheme Manager, παρουσίασε τα εξειδικευμένα Σχήματα Πιστοποίησης της TÜV Austria για όλο τον κύκλο ζωής των Πλαστικών καθώς και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς Ισχυρισμούς. (OK Compost, OK Recycled), ενώ τόνισε πως η κατοχή σχετικών Πιστοποιήσεων από μια εταιρεία αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με πολλαπλασιαστική αξία για κάθε επιχείρηση-Οργανισμό.

Tέλος, ο κ. Jean-Marc Novene, Deputy General Manager της εταιρείας Matrix Pack, παρουσίασε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SUPD), που αφορούν στη μείωση της συστηματικής χρήσης πλαστικών μιας χρήσης, και πώς οι αλλαγές στη νομοθεσία δημιούργησαν την ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για την αγορά των καλαμακίων.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου ομιλιών, απευθύνθηκαν στους ομιλητές ερωτήσεις, που τέθηκαν κατά την διάρκεια της ημερίδας από τους θεατές στα Social Media.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, με μακρά διαδρομή στην Πιστοποίηση, αφουγκράζεται τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους. Έχοντας ξεκινήσει ήδη από το 2018 να ενημερώνει αξιόπιστα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και τα σχήματα Πιστοποίησης, που επιβεβαιώνουν την αειφορική λειτουργία ενός οργανισμού, αναλαμβάνει την ευθύνη του ηγετικού της ρόλου στον κλάδο και συνεχίζει να στέκεται αρωγός στις επιχειρήσεις, που επιθυμούν να καινοτομούν και σε θέματα περιβάλλοντος, παράγοντας ταυτόχρονα αξία για τις μελλοντικές γενιές. Γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι Πολιτισμός.

Xoρηγοί επικοινωνίας της ημερίδας ήταν: Capital.gr, Star Κεντρικής Ελλάδας, Notice Content and Services, Plastica, Global Sustain.

Παρακολουθήστε ολόκληρο το βίντεο της ημερίδας «ΦροντίζοÜμε για το αύριο» εδώ.