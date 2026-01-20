Γ. Ανδριανός: «Δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για τους αγρότες – Ο διάλογος θα συνεχιστεί»

Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν επιπλέον δημοσιονομικά περιθώρια για νέες παροχές προς τους αγρότες και ότι τα κοινοτικά κονδύλια δεν μπορούν να διανέμονται «δεξιά κι αριστερά» χωρίς έλεγχο, έστειλε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, απαντώντας στον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζο Μαρούδα, κατά τη διάρκεια συζήτησής τους στο ΕΡΤnews.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ωστόσο κινείται εντός αυστηρών δημοσιονομικών ορίων και ευρωπαϊκών κανόνων, υπογραμμίζοντας πως η στήριξη των παραγωγών πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, δικαιοσύνη και στοχευμένο έλεγχο.

Ως «σημαντικό και ουσιαστικό βήμα» χαρακτήρισε τον πολύωρο διάλογο της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των αγροτών ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζοντας ότι η συζήτηση διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες και έθεσε στο τραπέζι όλα τα κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Για εμάς αντίπαλος δεν είναι οι αγρότες. Αντίπαλος είναι τα προβλήματα και είμαστε εδώ για να τα λύσουμε», υπογράμμισε ο κ. Ανδριανός, απαντώντας στις αιτιάσεις περί αντιπαράθεσης κυβέρνησης – αγροτών. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, ωστόσο κινείται μέσα σε συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Στήριξη με όρια – «Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια πλευρά»

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι το πλαίσιο στήριξης του κόστους παραγωγής ήταν εξαρχής γνωστό, επισημαίνοντας ότι η χώρα, μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, οφείλει να κινηθεί με «σύνεση και υπευθυνότητα».

«Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα ζωντανό, ανταγωνιστικό και την ύπαιθρο όρθια. Αυτό είναι εθνική υπόθεση», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει σύγκρουση, αλλά κοινή πορεία με τους παραγωγούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ που κατευθύνονται ετησίως στον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας ότι με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ τα χρήματα θα φτάνουν με διαφάνεια και δικαιοσύνη στους πραγματικούς παραγωγούς.

Ανοικτό το ενδεχόμενο βελτιώσεων σε πετρέλαιο και ρεύμα

Ο κ. Ανδριανός δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να εξετάσει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αύξηση του πλαφόν στο αγροτικό πετρέλαιο, όπου αποδεικνύεται ότι συγκεκριμένες καλλιέργειες έχουν αυξημένες ανάγκες.

Αναφερόμενος στο αγροτικό ρεύμα, σημείωσε ότι η τιμή της κιλοβατώρας μειώθηκε στα 8,5 λεπτά, επισημαίνοντας ότι υπήρξε δέσμευση του πρωθυπουργού για συζήτηση με τη ΔΕΗ και για περαιτέρω βελτιώσεις, στο πλαίσιο όμως των αντοχών της εταιρείας και των κανόνων της αγοράς.

Κόστος παραγωγής και φυτοφάρμακα στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στο ζήτημα του κόστους φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη «ψαλίδα» τιμών σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα, καθώς και με την κτηνοτροφία, λόγω των προβλημάτων που προκαλεί η ευλογιά και της ανάγκης ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

«Διεκδίκηση ναι, αλλά χωρίς αντικοινωνικές συμπεριφορές»

Ο Γιάννης Ανδριανός υπογράμμισε ότι οι αγρότες έχουν δικαίωμα στη διεκδίκηση, ωστόσο τόνισε πως αυτή δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα της υπόλοιπης κοινωνίας. «Πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στα μπλόκα θα είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη αξιοποίησης της νέας ΚΑΠ, της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών, ώστε η ελληνική αγροτική παραγωγή να παραμείνει ανταγωνιστική σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Συνεχίζονται οι συναντήσεις και ο διάλογος

Τέλος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι οι επαφές με τους εκπροσώπους των αγροτών συνεχίζονται, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, με ομάδες εργασίας για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, όπως ζητήματα ΚΑΕΚ, αναδασμών και αποζημιώσεων.

«Όλοι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε σε βάθος το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, ώστε να μη φτάνουμε κάθε φορά σε κινητοποιήσεις», κατέληξε.

