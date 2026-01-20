Π.Μαρινάκης: Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι-Οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και να απομακρυνθούν τα τρακτέρ

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση που έχει δώσει συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη, τα περισσότερα με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας στον πρωτογενή τομέα. Και όχι μόνο τώρα που βγήκαν στους δρόμους, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με το πολύ μεγάλο “αγκάθι”- “πληγή” -και με δική μας πολύ μεγάλη ευθύνη- του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί αργήσαμε να βάλουμε μια σειρά σε μια κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν παραβατικοί αγρότες, παράνομοι αγρότες ή τέλος πάντων όχι υγιώς λειτουργούντες αγρότες είτε παραπάνω από όσα έπρεπε να πάρουν είτε ενώ δεν έπρεπε να πάρουν πήραν» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.

«Επειδή η κοινωνική πολιτική και κάθε πολιτική γίνεται με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων, δεν φυτρώνουν από κάπου, αυτή τη στιγμή το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Έχουμε ένα από τα φθηνότερα, το φθηνότερο στη συγκεκριμένη συγκυρία, αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη. Και επειδή δεν είναι μόνο τα αιτήματα των τελευταίων εβδομάδων, είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει πολύ σημαντικούς ΦΠΑ για τους αγρότες, λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικά μηχανήματα», πρόσθεσε.

Για το αν ανοίξουν όλοι οι δρόμοι και τη στάση της κυβέρνησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. «Η πραγματικότητα, λοιπόν, είναι ότι σκοπίμως επεδείχθη αυτή η ανοχή για να εκτονωθεί η κατάσταση. Φάνηκε ότι, τελικά, ό,τι είπαμε το εννοούσαμε. Δηλαδή και σχέδιο είχαμε και μέτρα εφαρμόσαμε και πράγματα τα οποία δεν έγιναν για ολόκληρες δεκαετίες κάναμε. Πιστεύω, όμως, ειδικά τώρα, είμαστε όχι στο “και πέντε”, είμαστε στο “και δεκαπέντε”, είναι ανεπίτρεπτο κάποιο νέο κλείσιμο δρόμων. Αυτό το αντιλαμβάνεται απολύτως και η ελληνική αστυνομία. Πιστεύω -σήμερα επίκεινται οι αποφάσεις των αγροτών- ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει ήδη δοθεί να μην επιτρέψουν οι αρχές ξανά να κλείσουν οι δρόμοι», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση με ψυχραιμία αντιμετώπισε την κατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι. Οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και να απομακρυνθούν τα τρακτέρ», σημείωσε.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ