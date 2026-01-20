Χιλιάδες αγρότες διαδηλώνουν στο Στρασβούργο ενόψει ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Περισσότεροι από 6.000 αγρότες κατευθύνονται σήμερα προς την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαιτώντας στήριξη για την ευρωπαϊκή γεωργία. Στο Στρασβούργο έχουν κινηθεί περίπου 1.000 τρακτέρ, τα οποία θα συγκεντρωθούν μπροστά από την ολομέλεια, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα πίεσης προς τους ευρωβουλευτές.

Η κινητοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα που αφορούν την αίτηση για γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την συμβατότητα της συμφωνίας ΕΕ- Mercosur με τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Οι αγρότες που το τελευταίο διάστημα διαδηλώνουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ζητούν σαφή δέσμευση από τους ευρωβουλευτές, προκειμένου να μην θυσιαστεί ο τομέας της γεωργίας στο πλαίσιο ευρύτερων πολιτικών και οικονομικών διαπραγματεύσεων.