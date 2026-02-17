Γάλλοι εισαγγελείς ερευνούν εταιρείες παραγωγής βρεφικού γάλακτος εν μέσω φόβων για μόλυνση

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ξεκίνησαν ποινική έρευνα για πέντε εταιρείες παρασκευασμάτων για βρέφη, καθώς η κρίση γύρω από την ανάκληση δυνητικά μολυσμένων προϊόντων διευρύνεται, αναφέρει το CNBC.

Η έρευνα στοχεύει τρεις από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στον κόσμο, τη Nestlé, τη Danone και την ιδιωτική εταιρεία Lactalis, καθώς και τις μικρότερες μάρκες Babybio και La Marque en Moins.

Οι ανακλήσεις προκλήθηκαν από ύποπτη μόλυνση με σερεουλίδη, μια ανθεκτική στη θερμότητα τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία, έμετο και διάρροια. Αν και τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν εντός 24 ωρών, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν πιο σοβαρές επιπλοκές.

Η έρευνα ξεκίνησε για «απάτη που αφορά εμπορεύματα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία», ένα έγκλημα που τιμωρείται στη Γαλλία με έως και επτά χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο έως και 3,75 εκατομμύρια ευρώ.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι ανέλαβε την υπόθεση λόγω του μεγάλου αριθμού καταγγελιών που υποβλήθηκαν σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, το γαλλικό Υπουργείο Υγείας διερευνά τρεις θανάτους βρεφών που αναφέρθηκαν μετά την κατανάλωση παρασκευασμάτων που περιλαμβάνονται στις ανακλήσεις.

Στις 11 Φεβρουαρίου, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν είχε τεκμηριωθεί αιτιώδης σύνδεση και ότι οι δικαστικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιανουαρίου, η Nestlé εντόπισε ίχνη σερεουλίδης στις αρχές Δεκεμβρίου σε παρτίδες τελικών προϊόντων που κατασκευάζονταν σε εγκατάσταση στην Ολλανδία.

Η εταιρεία ενημέρωσε τις ολλανδικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις πιθανώς επηρεαζόμενες χώρες στις 10 Δεκεμβρίου και ξεκίνησε την απόσυρση όλων των παρτίδων που παρήχθησαν την ίδια ημέρα, 25 προϊόντα που διανεμήθηκαν σε 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Αργότερα, ανακοινώθηκαν εκτεταμένες ανακλήσεις για τις μάρκες SMA, Beba και Little Steps, και η Danone (κατασκευαστής των Aptamil και Cow & Gate) και η Lactalis ακολούθησαν το παράδειγμά της με παρόμοια μέτρα.

Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί ανακλήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες. Η πηγή της μόλυνσης εντοπίστηκε σε έναν προμηθευτή ελαίου αραχιδονικού οξέος (ARA), ενός συστατικού που προστίθεται συνήθως στα βρεφικά γάλατα.

Ο προμηθευτής δεν έχει κατονομαστεί επίσημα. Η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι η Nestlé και η Danone δεν χρησιμοποιούν πλέον τον προμηθευτή και συμβούλεψε τους γονείς να ελέγχουν τις παρτίδες προϊόντων στα σπίτια τους.

Στις 2 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων όρισε ένα όριο αναφοράς για την τοξίνη σερεουλίδης, καθώς προηγουμένως δεν υπήρχε εναρμονισμένο πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της σπανιότητας των κρουσμάτων.

Οι βρετανικές αρχές έχουν αναφέρει τουλάχιστον 36 κλινικές περιπτώσεις βρεφών με συμπτώματα συμβατά με δηλητηρίαση από σερεουλίδη.

Ο οικονομικός αντίκτυπος παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές. Ο τομέας του βρεφικού γάλακτος αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των εσόδων της Nestlé και τα ανακληθέντα προϊόντα αντιστοιχούν σε περίπου 0,5% του κύκλου εργασιών.

Στην περίπτωση της Danone, το βρεφικό γάλα παράγει περίπου το 21% των εσόδων του ομίλου και έχει υψηλότερο μερίδιο κερδοφορίας. Και οι δύο εταιρείες πρόκειται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα.

Από την αρχή του έτους, οι μετοχές της Nestlé έχουν αυξηθεί κατά 1,7%, ενώ οι μετοχές της Danone έχουν μειωθεί κατά 5,5%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχει σημειώσει άνοδο 4,6% την ίδια περίοδο. Μετά τις απότομες μειώσεις στα τέλη Ιανουαρίου, όταν ανακοινώθηκαν οι αποσύρσεις, οι μετοχές των δύο εταιρειών έχουν ανακτήσει εν μέρει τις απώλειές τους.