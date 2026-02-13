Η όρεξη των Γάλλων για τα αυγά σε επίπεδα ρεκόρ το 2025

H Γαλλία κατανάλωσε έναν αριθμό ρεκόρ αυγών το 2025, λόγω της προσιτής τιμής τους εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας και η τάση δείχνει να συνεχίζεται, οδηγώντας τους παραγωγούς να φτιάξουν περισσότερες μονάδες, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη βιομηχανική ένωση αυγοπαραγωγών της Γαλλίας.

Η ζήτηση για τα αυγά έχει αυξηθεί στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς θεωρούνται μια οικονομικά συμφέρουσα πηγή πρωτεΐνης, ενδεδειγμένη για μια ευρεία γκάμα συνταγών και διατροφικών προτιμήσεων.

Κάθε Γάλλος πολίτης έφαγε κατά μέσο όρο 237 αυγά το 2025, είτε αυγά με κέλυφος είτε επεξεργασμένα προϊόντα με αυγά, ένας αριθμός μεγαλύτερος από τα 227 αυγά το 2024, επισήμανε η βιομηχανική ένωση CNPO.

Οι προβλέψεις από το γαλλικό τεχνολογικό ινστιτούτο ITAVI λένε πως η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 269 αυγά ανά άτομο ετησίως έως το 2035, από τα οποία το 70% θα είναι αυγά με το τσόφλι.

«Το 2020 η ζήτηση εκτοξεύτηκε, καθώς ο κόσμος έμεινε στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Θα αναμέναμε η τάση να καταγράψει πτώση, όμως αυτό δεν έγινε και αντιθέτως συνέχισε να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό», εξήγησε η Εμιλί Μαγιέ από την εταιρεία έρευνας αγοράς Circana, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η ισχυρή ζήτηση ώθησε τις τιμές χονδρικής των αυγών να αυξηθούν κατά περίπου 20% τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο οργανισμός FranceAgriMer. Οι τιμές λιανικής για τα αυγά στα σούπερ μάρκετ παρέμειναν σχετικά σταθερές, λόγω ενός κυβερνητικού μηχανισμού που συνδέει τις τιμές των τροφίμων με το κόστος των αγροτών.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση, Γάλλοι παραγωγοί αύξησαν την απόδοσή τους, όμως η παραγωγή δυσκολεύεται να συμβαδίσει.

Η βιομηχανία παραγωγής αυγών στοχεύει να κατασκευάσει 575 νέα πτηνοτροφεία έως το 2035 προκειμένου να φιλοξενήσει επιπλέον 10 εκατομμύρια ωοτόκες όρνιθες.

Στο μεταξύ, η Γαλλία βασίζεται περισσότερο στις εισαγωγές, που αυξήθηκαν κατά 21% το 2025, με την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία να αποτελούν τους βασικούς προμηθευτές, σύμφωνα με την ένωση CNPO.

Οι απευθείας αποστολές από την Ουκρανία, έναν μεγάλο προμηθευτή, παραμένουν περιορισμένες, όμως τα αυγά συχνά εισάγονται στη Γαλλία μέσω άλλων χωρών της ΕΕ, δήλωσε ο πρόεδρος της CNPO Ιβ Μαρί Μποντέ.

Η Ουκρανία είναι ο κορυφαίος ξένος προμηθευτής της Ευρώπης, με τις εισαγωγές στην ΕΕ από την Ουκρανία να καταγράφουν αύξηση 67% τους πρώτους 10 μήνες του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από την ΕΕ.

