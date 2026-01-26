Γαλλία: Νέα ανάκληση βρεφικού γάλακτος λόγω τοξίνης

Η γαλλική εταιρεία τροφίμων και ποτών Vitagermine ανακάλεσε συγκεκριμένες παρτίδες βρεφικού γάλακτος ως προληπτικό μέτρο λόγω πιθανής μόλυνσης με κερεουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο. Μερικές από τις μεγαλύτερες γαλακτοκομικές εταιρείες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Danone , της Nestle και της Lactalis, έχουν αυτόν τον μήνα ανακάλεσε παρτίδες βρεφικού γάλακτος και διεξάγουν έρευνες.

Η νέα ανάκληση αφορά τρεις παρτίδες από το βρεφικό γάλα Optima 1 για νεογέννητα. Γάλλοι ερευνητές εξετάζουν τους θανάτους δύο βρεφών, σύμφωνα με το Reuters.

Τι είναι η κερεουλίδη

Η κερεουλίδη (cereulide) είναι τοξίνη που παράγεται από στελέχη του βακτηρίου Bacillus cereus, συχνά σε αμυλούχες τροφές (ρύζι, ζυμαρικά). Προκαλεί σοβαρή τροφική δηλητηρίαση (ναυτία, εμετό) επηρεάζοντας τα μιτοχόνδρια.

Δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα, το βράσιμο ή τη μικροκυματική θέρμανση.

Λειτουργεί ως ιονοφόρος καλίου, διαταράσσοντας το δυναμικό της μεμβράνης στα μιτοχόνδρια των κυττάρων και ενεργοποιώντας υποδοχείς σεροτονίνης (5-HT3) στο έντερο, προκαλώντας εμετό.

Προκαλεί οξεία γαστρεντερίτιδα, συνήθως 1-6 ώρες μετά την κατανάλωση. Η δηλητηρίαση είναι κατά βάση αυτοπεριοριζόμενη, αλλά μπορεί να αποβεί θανατηφόρος

