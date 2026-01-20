Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ισχυρών ανέμων, για ποια οχήματα απαγορεύεται η κυκλοφορία

Η «Γέφυρα» ΑΕ διευκρινίζει ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά. Τονίζεται όμως ότι τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Η γέφυρα θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση των χρηστών σε σχέση με την άρση ή επιβολή τυχόν νέων περιορισμών ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Όσοι προγραμματίζουν να μετακινηθούν χρησιμοποιώντας τη Γέφυρα, μπορούν να ενημερώνονται και στο https://www.gefyra.gr/

Πηγή: ertnews.gr