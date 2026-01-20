Ρ. Μαρούδας: «Δεν αποκλείεται να μεταφέρουμε και στις πόλεις τον αγώνα μας»

Τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων προανήγγειλε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι όσα μέτρα έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα ο αγροτικός κόσμος αποτελούν αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε μέσα από τα μπλόκα και τις μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Όπως ανέφερε, η πρόσφατη συνάντηση με την κυβέρνηση δεν έφερε ουσιαστικές εκπλήξεις, καθώς «οι προθέσεις της ήταν ήδη γνωστές». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική πολιτική δεν επιτρέπει ούτε στον πρωτογενή τομέα ούτε στην ελληνική ύπαιθρο να σταθούν στα πόδια τους.

«Αυτό που εισπράττουμε είναι ότι θέλουν να διώξουν αγρότες από την παραγωγή, ώστε η γη και η αγροτική δραστηριότητα να συγκεντρωθούν σε λιγότερα χέρια», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η κατεύθυνση αυτή οδηγεί στη δημιουργία μεγάλων αγροτικών εκτάσεων και “σύγχρονων τσιφλικιών”, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Ο Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε ότι αυτή η στρατηγική συνδέεται και με διεθνείς συμφωνίες που –όπως είπε– ασκούν ασφυκτική πίεση στην ελληνική αγροτική παραγωγή. «Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά θα γίνουν χωρίς τους αγρότες. Χιλιάδες συνάδελφοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες για την ελληνική επαρχία», τόνισε.

Συνελεύσεις στα μπλόκα – Αποφάσεις για τα επόμενα βήματα

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας ανέφερε ότι σήμερα και αύριο πραγματοποιούνται συνελεύσεις σε όλα τα μπλόκα της χώρας, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια.

«Είναι 52 ημέρες αγώνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και αυτό δείχνει το μέγεθος των προβλημάτων, αλλά και τη δική μας αποφασιστικότητα», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με όποια μορφή αποφασιστεί συλλογικά.

Όπως είπε, μόνο μέσα από τις κινητοποιήσεις, την πίεση και ένα ισχυρό, διεκδικητικό αγροτικό κίνημα μπορούν να υπάρξουν κατακτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε έμφαση στη σημασία της ενίσχυσης των Αγροτικών Συλλόγων, των Ομοσπονδιών και της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Άνοιγμα στην κοινωνία και τις πόλεις

Αναφερόμενος στις σκέψεις για τις επόμενες μορφές αγώνα, ο Ρίζος Μαρούδας τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικές όταν συνδέονται με τον λαό και άλλους κοινωνικούς φορείς.

«Έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινό αντίπαλο. Ο αγώνας μας μπορεί να γίνει πιο ισχυρός όταν μεταφέρεται και στις πόλεις», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δράσεων σε αστικά κέντρα, χωρίς ωστόσο να προαναγγείλει συγκεκριμένες κινήσεις.

Παράλληλα, σχολίασε τις διαφορετικές τακτικές που ακολουθούνται σε ορισμένα μπλόκα, υπογραμμίζοντας ότι ο αντίπαλος των αγροτών δεν είναι άλλοι συνάδελφοι, αλλά η κυβερνητική πολιτική. «Τις διαφωνίες μας θα τις λύσουμε μέσα στο αγροτικό κίνημα», ανέφερε, εκφράζοντας την ανάγκη για μια πανελλαδική σύσκεψη το επόμενο διάστημα.

«Ο αγώνας αυτός είναι αγώνας για την επιβίωσή μας», κατέληξε ο Ρίζος Μαρούδας.

