ΓΠΑ: Δωρεάν εκπαίδευση στην τεχνολογία blockchain στον αγροδιατροφικό τομέα

Σε μια περίοδο όπου η διαφάνεια, η ιχνηλασιμότητα και η εμπιστοσύνη αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων, η ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων αποκτά στρατηγική σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες σε Blockchain για Αξιόπιστες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Τροφίμων» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό δεξιοτήτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην ελληνική γλώσσα, έχει συνολική διάρκεια 92,5 ωρών και ακολουθεί μεικτή μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας θεωρητική εκπαίδευση με πρακτική εφαρμογή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, άτομα που αναζητούν εργασία, καθώς και σε επαγγελματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αγροδιατροφής. Στόχος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε τεχνολογίες blockchain, οι οποίες εξελίσσονται σε βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της διαφάνειας των τροφίμων.

Σε επίπεδο γνώσεων, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της τεχνολογίας blockchain και τις ουσιαστικές διαφορές της από τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο το blockchain μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων, αλλά και στον ρόλο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και των έξυπνων συμβολαίων στη βελτίωση της αποδοτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα. Παράλληλα, εξετάζονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που απορρέουν από το σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική εξοικείωση με εργαλεία και πλατφόρμες blockchain.

Πέρα από τις τεχνικές γνώσεις, το πρόγραμμα στοχεύει και στην καλλιέργεια ικανοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην καινοτομία, να επιδεικνύουν υπευθυνότητα στη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και να ενσωματώνουν αρχές βιωσιμότητας και διαφάνειας στον σχεδιασμό τεχνολογικών λύσεων για τα τρόφιμα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ σε όσους παρακολουθήσουν μέρος του προγράμματος μπορεί να χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου TRUSTFOOD, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Digital Europe. Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.