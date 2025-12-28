Biocentis: Εξασφάλισε χρηματοδότηση 19 εκατ. δολαρίων για να «επανεφεύρει» τον έλεγχο εντόμων με βιολογικές λύσεις

Η βρετανική βιοτεχνολογική εταιρεία Biocentis ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε 19 εκατομμύρια δολάρια σε νέο χρηματοδοτικό γύρο, με στόχο να αναπτύξει μια νέα γενιά βιολογικά καθοδηγούμενων τεχνολογιών για τον έλεγχο εντόμων-φορέων ασθενειών. Η επένδυση, στην οποία συμμετείχαν μεγάλοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς επενδυτές, ενισχύει το όραμα της εταιρείας να αξιοποιήσει την αιχμή της βιολογίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα δημόσιας υγείας και γεωργικής παραγωγής.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της βρίσκεται η ανάπτυξη στοχευμένων γενετικών τεχνικών που επιτρέπουν τον έλεγχο συγκεκριμένων πληθυσμών εντόμων – για παράδειγμα, κουνουπιών που μεταδίδουν ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Zika και η ελονοσία. Σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους, οι οποίες βασίστηκαν για δεκαετίες σε εντομοκτόνα ή μαζικές απελευθερώσεις στειρωμένων εντόμων, η Biocentis επενδύει σε μια «biology-first» προσέγγιση, που στηρίζεται σε ακριβείς παρεμβάσεις στο γονιδίωμα.

Νέες τεχνολογίες, νέες προοπτικές

Η εταιρεία αναπτύσσει πλατφόρμες που επιτρέπουν την εισαγωγή γενετικών τροποποιήσεων με τρόπο που να μειώνουν σταδιακά ή να ελέγχουν πλήρως τους πληθυσμούς των επιβλαβών εντόμων. Τα συστήματα αυτά είναι επαναστρέψιμα, ελεγχόμενα και σχεδιασμένα, ώστε να μειώνουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων επιπτώσεων στο οικοσύστημα, πρόβλημα που έχει προκαλέσει ανησυχίες σε προηγούμενες προσπάθειες εφαρμογής.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Biocentis, ο στόχος δεν είναι η «εξάλειψη κάθε εντόμου», αλλά ο ακριβής έλεγχος ειδών που απειλούν την υγεία των ανθρώπων και των καλλιεργειών.

Απάντηση στην κλιματική πραγματικότητα

Η επέκταση των τροπικών ασθενειών σε νέες γεωγραφικές περιοχές λόγω της κλιματικής αλλαγής καθιστά τις λύσεις αυτές ιδιαίτερα σημαντικές.

Χώρες που μέχρι πρόσφατα δεν αντιμετώπιζαν κινδύνους, όπως ο δάγκειος πυρετός ή ο ιός Chikungunya βλέπουν πλέον αυξημένες εισαγόμενες ή τοπικές μεταδόσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη γεωργία, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί επιβλαβή έντομα που πλήττουν καλλιέργειες υψηλής αξίας.

Επόμενα βήματα

Με τα νέα κεφάλαια, η Biocentis σκοπεύει να επιταχύνει την ανάπτυξη και τις δοκιμές των τεχνολογιών της, συνεργαζόμενη με ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμούς και ρυθμιστικές αρχές. Η εταιρεία τονίζει ότι προτεραιότητά της είναι η διαφάνεια, η επιστημονική τεκμηρίωση και ο διάλογος με τις κοινότητες όπου θα εφαρμοστούν πιλοτικά οι νέες τεχνολογίες.