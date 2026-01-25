Για πρώτη φορά χωρίς αγελάδες η αγροτική έκθεση SIA’PRO του Παρισιού λόγω ζωονόσου

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Διεθνής Αγροτική Έκθεση του Παρισιού (SIA’PRO) θα πραγματοποιηθεί χωρίς αγελάδες, καθώς η εμφάνιση της νόσου της «Οζώδους Δερματίτιδας» (Lumpy Skin Disease) στη Γαλλία προκάλεσε ανησυχίες για μόλυνση, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Συνήθως, 500 έως 600 βοοειδή αποτελούν κύριο αξιοθέατο της έκθεσης, η οποία προσελκύει περίπου 600.000 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, που δεν έχουν ξαναδεί αυτά τα ζώα.

Ο πρόεδρος της έκθεσης, Ζερόμ Ντεσπέι, δήλωσε ότι «είναι μια ιστορική απόφαση που μας λυπεί», προσθέτοντας ότι η έκθεση θα περιλαμβάνει άλλα ζώα, όπως χοίρους, πρόβατα, άλογα, σκύλους και γάτες. Η νόσος, που μεταδίδεται κυρίως από τσιμπήματα εντόμων, προκαλεί πυρετό και επώδυνα εξογκώματα στο δέρμα των ζώων, μειώνει την παραγωγή γάλακτος και εξασθενεί τα ζώα.

Στη Γαλλία έχουν εντοπιστεί πάνω από 100 εστίες, κυρίως κοντά στις Άλπεις και στη νοτιοδυτική χώρα. Το υπουργείο Γεωργίας διαβεβαίωσε ότι η νόσος βρίσκεται υπό έλεγχο χάρη στους εμβολιασμούς. Ορισμένοι αγρότες επιθυμούν να αποφύγουν οποιονδήποτε κίνδυνο, ενώ άλλοι θέλουν να δείξουν αλληλεγγύη στους πληγέντες παραγωγούς. Κάποιοι έχουν επικρίνει την κυβερνητική πολιτική, που προβλέπει ευθανασία όλων των ζώων σε μολυσμένα κοπάδια, προκαλώντας διαμαρτυρίες στο Παρίσι.

Ο διευθυντής της SIA, Αρνό Λεμουάν, τόνισε ότι η έκθεση παραμένει ασφαλής και ότι η αγελάδα-μασκότ θα αντικατασταθεί από άλλα ζώα, διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον των επισκεπτών.