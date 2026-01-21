Μπλόκο από το Ευρωκοινοβούλιο στην αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης το οποία θα εξετάσει την νομιμότητά της.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 334 ψήφους υπέρ και 324 κατά την απόφαση.

Η παραπομπή της συμφωνίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορεί να μπλοκάρει την εφαρμογή της συμφωνίας για διάστημα πολλών μηνών.

Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά την συμφωνία αν το θελήσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την λύπη της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

«Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τα ζητήματα που τέθηκαν από το Κοινοβούλιο στην απόφαση αυτή δεν είναι δικαιολογημένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολοφ Γκιλ.