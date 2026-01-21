Αγρότες με τα… παιδιά τους και τρακτέρ διαδηλώνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας Mercosur (βίντεο)

Στο Στρασβούργο, περίπου 1.000 τρακτέρ και 6.000 αγρότες μαζί με τα… παιδιά τους συγκεντρώθηκαν σε διήμερη διαμαρτυρία, προσπαθώντας να πείσουν τους ευρωβουλευτές να καθυστερήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Mercosur μεταξύ της ΕΕ και χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Οι αγρότες ελπίζουν να συναντήσουν τους ευρωβουλευτές πριν από την ψηφοφορία της Τετάρτης προκειμένου να πιέσουν ώστε να ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επανεξετάσει τη συμφωνία, κάτι που θα επιβράδυνε τη διαδικασία επικύρωσής της.

Η εμπορική συμφωνία, που υπογράφηκε πρόσφατα στην Παραγουάη, θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας, Αργεντινής, Παραγουάης και Ουρουγουάης.

Η Γαλλία ηγείται της αντίθεσης, με αγρότες να ανησυχούν για φθηνότερα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα όπως βόειο κρέας, ζάχαρη, ρύζι και σόγια, που ενδέχεται να μην πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να υπονομεύουν τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Η αντίθεση στο Mercosur επεκτείνεται και πέρα από τους αγρότες. Πολλές περιοχές στη Γαλλία, όπως το Loiret και το Côte-d’Or, προγραμματίζουν να περιορίσουν τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής στα σχολικά γεύματα, με στόχο να αυξήσουν τη χρήση τοπικών πρώτων υλών από 55% σε 80% έως το 2027.

Οι ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν αρχικά αν θα ζητηθεί νομική αναθεώρηση της συμφωνίας από το Δικαστήριο της ΕΕ, πριν από την τελική ψηφοφορία της συμφωνίας τον Απρίλιο ή τον Μάιο.