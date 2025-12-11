Γιάννη Χατζηθεοδοσίου – ΕΕΑ: Ειλικρινής διάλογος και λύση στα προβλήματα των αγροτών

Δήλωση Προέδρου Ε.Ε.Α, Επίτιμου Διδάκτορα ΠΑ.ΠΕΙ. & Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου – για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Θέμα: «Ειλικρινής διάλογος και λύση στα προβλήματα των αγροτών»

Στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν οι αγρότες για το σήμερα και το αύριο του πρωτογενούς τομέα.

Τόσο οι οικονομικές διεκδικήσεις τους όσο και οι χαμηλές τιμές που πουλάνε τα προϊόντα τους, τα οποία φτάνουν όμως σε πολλαπλάσια τιμή στον καταναλωτή, είναι ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα.

Παράλληλα, όμως, πρέπει να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις που έχει για την οικονομία το πεδίο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η μόνη λύση είναι να καλέσει η κυβέρνηση τους αγρότες σε έναν ειλικρινή και όχι προσχηματικό διάλογο. Η συζήτηση πρέπει να γίνει από μηδενική βάση και με πραγματική διάθεση της κυβέρνησης να «σκύψει» πάνω από τα προβλήματα των αγροτών. Και το κυριότερο, να υπάρξουν οι βέλτιστες λύσεις, όπου αυτό είναι εφικτό.

Σεβόμαστε απόλυτα των αγώνα των αγροτών, ωστόσο, ταυτόχρονα, πρέπει και η οικονομία να συνεχίσει να λειτουργεί.