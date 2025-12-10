Ελεύθερη διέλευση από τα μπλόκα των αγροτών ζητά η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας– Θράκης

Έκκληση να εξασφαλιστεί άμεσα η ελεύθερη πρόσβαση και διέλευση των τουριστικών λεωφορείων από τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ελλάδας απευθύνει στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τονίζοντας ότι αναγνωρίζει «τον δίκαιο αγώνα όλων των παραγωγικών τάξεων και ιδιαίτερα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», η Ένωση σημειώνει πως μόλις λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι συνεχιζόμενοι αποκλεισμοί προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην οργάνωση των οδικών εκδρομών εντός και εκτός Ελλάδας.

Μόνο με την άμεση απελευθέρωση της διέλευσης, όπως προσθέτει, θα μπορέσουν τα τουριστικά γραφεία να πείσουν τους ενδιαφερόμενους ταξιδιώτες να προχωρήσουν σε κρατήσεις και αποπληρωμές.

Σε διαφορετική περίπτωση, καταλήγει η Ένωση, «κινδυνεύουν να χαθούν εξοφλήσεις και προκαταβολές προς ξενοδοχεία, καθώς και προκρατήσεις για ξεναγούς, συνοδούς, εστιατόρια και χώρους αναψυχής», εξέλιξη που «θα επιφέρει σημαντικό οικονομικό πλήγμα στις επιχειρήσεις του κλάδου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ