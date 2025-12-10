Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου – Tρόποι για να γίνουν ταχύτερα οι πληρωμές των αγροτών

Σύσκεψη κορυφής για τις πληρωμές των αγροτών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη τέθηκε επί τάπητος το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων, των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων άνω του ενός δισεκατομμυρίου μέχρι το τέλος του 2025.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και εξετάστηκαν οι ενέργειες που θα επιτρέψουν τον καλύτερο συντονισμό ώστε να γίνουν ταχύτερα αυτές οι πληρωμές προς τους αγρότες.

Όσα τέθηκαν επί τάπητος στη σύσκεψη καθώς και τα μέτρα που ενδεχομένως θα μπουν στο τραπέζι του διαλόγου με τους αγρότες, αποτελούν αντικείμενο αυτής της ενημερωτικής συνάντησης που θα έχει ο Κώστας Τσιάρας με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Ταυτοχρόνως, αντίστροφα φαίνεται ότι μετράει ο χρόνος προκειμένου να στηθεί αυτό το τραπέζι του διαλόγου κυβέρνησης αγροτών, το οποίο ενδεχομένως να γίνει και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το προσκλητήριο που έχει απευθυνθεί από την κυβέρνηση είναι πολύ συγκεκριμένο και αφορά τη σύσταση αντιπροσωπευτικής επιτροπής από τους αγρότες.

