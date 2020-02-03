Ο Γιάννης Βεβελάκης «στο τιμόνι» του ΣΠΕΛ

O Γιάννης Βεβελάκης της EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) από τις αρχαιρεσίες που συνήλθαν στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 1/02/2020.
Μετά από ψηφοφορία το Δ.Σ. του ΣΠΕΛ για την επόμενη διετία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ A
ΡΟΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ A.E.B.E.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ B
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΖΙΚΟ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- YARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. Ε.Π.Ε.
ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΦΟΙ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε.Β.Ε
ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΓΑΓΓΟΥ ΗΛΙΑ – MEDILCO HELLAS AE.
ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΖΟΥΠΟΣ ΣTEΛΙΟΣ – BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ – ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΜΕΓΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΜΕΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε
ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – TEOFERT A.E
ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ – UPL A.E
ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑNAΣΤΑΣΙΟΣ – ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ A.E
ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.