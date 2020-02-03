Ο Γιάννης Βεβελάκης «στο τιμόνι» του ΣΠΕΛ

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Ο Γιάννης Βεβελάκης «στο τιμόνι» του ΣΠΕΛ
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O Γιάννης Βεβελάκης της EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) από τις αρχαιρεσίες που συνήλθαν στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 1/02/2020.

Μετά από ψηφοφορία το Δ.Σ. του ΣΠΕΛ για την επόμενη διετία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ A

ΡΟΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ –  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ A.E.B.E.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ B

ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΖΙΚΟ Α.Ε

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-  YARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –  ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. Ε.Π.Ε.

ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ –  ΑΦΟΙ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε.Β.Ε

ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΓΑΓΓΟΥ ΗΛΙΑ – MEDILCO HELLAS AE.

ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΖΟΥΠΟΣ ΣTEΛΙΟΣ – BASF ΕΛΛΑΣ  Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ – ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΜΕΓΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΜΕΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΠΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – TEOFERT  A.E

ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ – UPL  A.E

ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑNAΣΤΑΣΙΟΣ – ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ A.E

ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

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