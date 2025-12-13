Γιώργος Ξυλούρης: Η Τζάγκουαρ, η Πόρσε του γιου του, οι γνωριμίες με πολιτικούς και οι αιχμές για Τυχεροπούλου

Με εντάσεις, παρατεταμένες αντεγκλήσεις και πολλές αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα, Πέμπτη 11/12, η κατάθεση του 50ού μάρτυρα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργου Ξυλούρη. Ο μάρτυρας, που περιλαμβάνεται σε εκτενή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με πολλές σελίδες επισυνδέσεων, είχε αρχικά επιλέξει να προσέλθει καταθέτοντας υπόμνημα και επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο, παρέμεινε στην αίθουσα και απάντησε σε δεκάδες ερωτήσεις, συχνά σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης.

Κεντρικό πρόσωπο στις περισσότερες εντάσεις υπήρξε, για ακόμη μία φορά, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε από τον μάρτυρα να απαντήσει με σαφήνεια για οικονομικά στοιχεία, πολιτικές σχέσεις και ενδεχόμενες παρεμβάσεις. Ο κ. Ξυλούρης, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη ενέργεια, επιμένοντας πως «όλα θα αποδειχθούν».

Στο μεγαλύτερο μέρος της κατάθεσης, ο Γιώργος Ξυλούρης προσπάθησε να παρουσιάσει τη δραστηριότητά του στον αγροτικό χώρο, τις σχέσεις του με πολιτικά πρόσωπα και τα όσα ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουν ειπωθεί «αδίκως» εις βάρος του. Αναφέρθηκε, επίσης, σε πρακτικές που, όπως είπε, λειτουργούσαν επί χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δημιουργούσαν «έδαφος για αυθαιρεσίες». Ο κ. Ξυλούρης αντέδρασε έντονα και σε ό,τι αφορά το παρατσούκλι «Φραπές», που του έχουν αποδώσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποδέχεται χαρακτηρισμούς που προσβάλλουν την προσωπικότητά του. «Το “Φραπές” αλλού. Έχω όνομα. Έχω βαφτιστεί Χριστιανός!», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι επιθυμεί να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και με το πραγματικό του όνομα, ενώ σε άλλη στιγμή τής κατάθεσής του είπε: «Δεν με αποκαλεί κανείς “Φραπέ”. Έχω παρατσούκλι, αλλά είναι άλλο· είναι “Τζιτζής”».

Σημείωσε, επίσης, ότι παρότι είναι μέλος της ΕΘΕΑΣ, δεν έχει καμία ουσιαστική εμπλοκή ή σχέση με τις αποφάσεις και τις λειτουργίες της. «Είμαι μέλος της ΕΘΕΑΣ, αλλά δεν έχω καμία σχέση», ανέφερε.

Οι πολιτικοί, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η περιουσία, το πόθεν έσχες και τα αυτοκίνητα

Ο μάρτυρας ξεκίνησε διευκρινίζοντας ότι η παρουσία του σε τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο παρελθόν έγινε με την ιδιότητα του προέδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού. Όπως είπε, δεν έχει προσωπική σχέση με τον σημερινό πρωθυπουργό, ούτε με άλλα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη, ενώ σημείωσε ότι ο αδελφός του είχε παντρευτεί με κουμπάρο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στη δικογραφία, δήλωσε πως δεν την έχει διαβάσει ακόμη, παρά μόνο όσα έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο. Υποστήριξε ότι η ζημιά στη φήμη του είναι ανεπανόρθωτη για τον ίδιο και την οικογένειά του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις, ενώ απέδωσε ευθύνες σε υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ηράκλειο που, όπως είπε, «είχαν στήσει ένα σύστημα που γύρισε μπούμερανγκ». Παράλληλα, επέμεινε ότι έχει «σεβαστή περιουσία» από μακρά αγροτική δραστηριότητα, πολλά αγροτεμάχια και δύο αγροτικά αυτοκίνητα, ενώ χαρακτήρισε δική του παράλειψη το γεγονός ότι δεν υπέβαλε δήλωση «πόθεν έσχες». Απέρριψε ότι διαθέτει όπλα, ενώ για την Τζάγκουαρ, που αναφέρεται σε δημοσιεύματα, είπε ότι αγοράστηκε φθηνά (1.000 ευρώ), ξόδεψε 6.000 ευρώ για να τη φτιάξει και πωλήθηκε για παλιοσίδερα όταν χάλασε.

Σε ερωτήσεις για τον γιο του και την επιχειρηματική του δραστηριότητα, απάντησε πως είναι ελεύθερος επαγγελματίας και αυτοδημιούργητος, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για τα περιουσιακά του, ενώ σχολίασε ότι όντως διαθέτει μια Πόρσε –μοντέλο του 2015–, την οποία αγόρασε το 2019 και κόστισε 40.000 ευρώ.

Σχέσεις με Τυχεροπούλου και Σημανδράκο

Ο κ. Ξυλούρης μίλησε εκτενώς για τις επαφές του με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας αρκετές φορές το όνομα της Παρασκευής Τυχεροπούλου, για την οποία είπε ότι ήταν «ο δερβέναγας του Οργανισμού» και ότι του έκανε πολλούς ελέγχους. Ισχυρίστηκε πως υπήρξαν συναντήσεις μαζί της εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι, μάλιστα, έφαγαν δύο φορές μαζί στην περιοχή της Γλυφάδας.

Παράλληλα, κατονόμασε κι άλλα στελέχη, όπως τον Βαγγέλη Σημανδράκο, χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες. Διαβεβαίωσε, δε, ότι δεν είχε ποτέ επαφή με τον διευθυντή Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνη Τασούλη, για ζητήματα που αφορούν τα ΑΦΜ του, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος δεν έχει βάλει ποτέ παράνομα ΑΦΜ σε δισκέτες του Οργανισμού.

Αναφορές σε υπουργούς

Για τις σχέσεις του με κυβερνητικά στελέχη, ο μάρτυρας είπε ότι έχει γνωρίσει όλους τους υπουργούς Γεωργίας από το 2003 και μετά, ενώ με τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη υποστήριξε ότι δεν μίλησε ξανά μετά τη θητεία του τελευταίου. Για τον Λευτέρη Αυγενάκη τόνισε πως δεν τον παρακίνησε σε μήνυση κατά της κας Τυχεροπούλου, αλλά ότι ο ίδιος τού έδειξε τα χαρτιά για τη μήνυση που ήθελε να κάνει και ο κ. Αυγενάκης τού είπε «κάνε ό,τι νομίζεις». Ο κ. Ξυλούρης αναφέρθηκε, επίσης, στον Σπήλιο Λιβανό, τον οποίο κατηγόρησε πως είπε ψέματα όταν υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε βρεθεί στα γραφεία του, υβρίζοντάς τον.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, απάντησε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ «είχε διοικήσεις» και ότι όσοι πήραν παράνομα χρήματα «έχουν ήδη οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη». Επιπλέον, δήλωσε ότι πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι μέλος.

Οικονομικά στοιχεία και κατηγορίες

Ο μάρτυρας απέρριψε κατηγορηματικά ότι κατέχει εκτάσεις σε νησιά του Αιγαίου, όπως έχει γραφτεί, λέγοντας ότι «είναι ψέματα των δημοσιογράφων». Για τις δηλώσεις του ΚΥΔ, υποστήριξε ότι το κέντρο που διαχειρίζεται σήμερα έχει 408 πελάτες, ενώ ανέφερε ότι τα δικαιώματα που διαθέτoυν τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του είναι «ιστορικά».

Αναφερόμενος στο ζωικό κεφάλαιο, είπε ότι η οικογένειά του διαθέτει 5.000 πρόβατα, ενώ ο ίδιος δηλώνει σταθερά 1.800 ζώα από το 2004. Η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, όπως υποστήριξε, είναι «κατά 90% πραγματική».