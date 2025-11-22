Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτική «θύελλα» μετά την άρνηση Ξυλούρη να καταθέσει στην Εξεταστική

«Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη», που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου, επικαλέστηκε σε υπόμνημα δυόμισι σελίδων, που απέστειλε στην Εξεταστική Επιτροπή η οποία διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παραγωγός Γιώργος Ξυλούρης –γνωστός ως «Φραπές»–, αιτιολογώντας την απόφασή του να μην παραστεί και να καταθέσει. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των βουλευτών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η αντιπολίτευση ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα στην Εξεταστική, ενώ η ΝΔ ζήτησε να διαβιβαστεί άμεσα η υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ειδικότερα, ο κ. Ξυλούρης αναφέρει στο υπόμνημά του:

«Έχω κληθεί με την υπ’ αριθμ. 75/11-11-2025 κλήση και σύμφωνα με τα άρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του άρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής “Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας”.

Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα, έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της ‘‘Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες”, στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση.

Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρ. 6 της ΕΣΔΑ και συνδέεται με το δικαίωμά του από το άρ. 223 παρ. 4 ΚΠΔ, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ. 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κ ΠΔ (v. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Επίσης το άρ. 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι ‘‘η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη”.

Προς την ίδια κατεύθυνση έχει παγιωθεί από πολύ παλιά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. την πιλοτική απόφαση Funke κ. Γαλλίας της 25.02.1993, καθώς και Murray κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.02.1996, και ιδίως τις J.B. K. Ελβετίας της 03.05.2001, Becles K. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.10.2002, Kansal K. Ηνωμένου Βασιλείου της 27.04.2004. βλ. ακόμη Αllan κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 05. I I . 2002, Weh κ. Αυστρίας της 08.04.2004)”.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ’ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου.

Για τους λόγους αυτούς δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου».

Στον Εισαγγελέα τον στέλνει η ΝΔ

«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου», δήλωσε εκ μέρους των βουλευτών της ΝΔ, που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης. Σημείωσε, μάλιστα, ότι «η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, «η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».

Ανδρέας Στρατάκης: «Αφήστε το σπίτι μου ήσυχο» – «Δεν προκύπτουν στοιχεία σε βάρος μου»

«Ποια είναι η κατηγορία μου; Δεν μου λέτε»

«Έχω ελεγχθεί πάρα πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Δεν είχα ποτέ δεσμευμένο ΑΦΜ. Δεν είχα ποτέ αχρεωστήτως καταβληθέντα», τόνισε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων ο παραγωγός Ανδρέας Στρατάκης – γνωστός ως «Χασάπης». Τόνισε, δε, ότι η αναφορά του ονόματός του στην «αρνητική πλευρά αυτής της ιστορίας» τού έχει δημιουργήσει «τρομερή ψυχολογική πίεση, ακόμα και οικονομική ζημιά».

Σε ερώτηση του προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, εάν έχει κάποιο ψευδώνυμο, είπε ότι έχει κρεοπωλείο και ότι οι φίλοι του τον αποκαλούν Ανδρέα. «Τώρα, το “Χασάπης” πώς μου το κόλλησαν; Είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό, εμπορικό. Το λένε. Εντάξει. Αλλά, στον τόπο μου, Ανδρέα με γνωρίζει όλος ο κόσμος», υποστήριξε.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Στρατάκης είπε ότι με τον Γιώργο Ξυλούρη (σ.σ. «Φραπέ») «είμαστε φίλοι» και ότι «αγοράζουμε κάθε χρόνο πάρα πολλά ζώα από αυτόν», ενώ σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για τα οικονομικά του κ. Ξυλούρη, ο κ. Στρατάκης είπε ότι «μπορεί να είμαστε φίλοι, αλλά δεν είμαι λογιστής του. Ξέρω ότι αγωνίζεται καθημερινά. Δεν θα έλεγα ότι είναι πλούσιος». Όσο για την πολιτική του τοποθέτηση, ο κ. Στρατάκης είπε στον κ. Λαζαρίδη ότι στο παρελθόν ήταν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. «Όταν πέθανε ο Α. Παπανδρέου, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για μας», είπε ο μάρτυρας, σημειώνοντας ότι το 2019 στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν σήμερα είναι μέλος κάποιου κόμματος, απάντησε αρνητικά: «Μετά από αυτά… δεν είμαι. Μπορώ να πω ότι είμαι πολιτικά “άστεγος”».

Σε σειρά ερωτήσεων για την εμπλοκή τού λεγόμενου «Φραπέ», Γ. Ξυλούρη, στη διερευνώμενη υπόθεση, ο ίδιος είπε: «Μη με βάζετε στη διαδικασία “ο φίλος σας λέει αυτό κι εκείνο”. Πείτε μου, εμένα από πού προκύπτει η ενοχή μου; Πείτε μου αν υπάρχει τηλεφωνική συνομιλία με μένα». Στην επισήμανση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ ότι «δεν είστε κατηγορούμενος», ο κ. Στρατάκης είπε: «Εσείς με έχετε κατηγορήσει, κάθε μέρα, και με έχετε καταδικάσει. Το σπίτι μου πάτε να το τινάξετε στον αέρα. Πείτε μου, πού κατηγορούμαι στη δικογραφία; Ό,τι στοιχεία έχετε, να τα πείτε. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες, κάθε μέρα, για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Το σπίτι μου να το αφήσετε ήσυχο».

Αλλά και αργότερα, με αφορμή ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, για το αν γνωρίζει ποιο είναι το πραγματικό δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη, είπε ότι δεν έχει στοιχεία για το ποια είναι η πραγματικότητα. «Επιτρέψτε μου να αμφισβητώ τα πάντα, μετά από όλα αυτά τα οποία έχω ακούσει εγώ προσωπικά για τη “συμμετοχή” μου στο σκάνδαλο. Και σας ρωτώ να μου πείτε: Ποια είναι η κατηγορία μου; Δεν μου λέτε. Όχι εσείς προσωπικά, κ. Κόκκαλη. Εσείς είστε κύριος με “Κ” κεφαλαίο. Αλλά ο συνάδελφός σας, ο κ. Μπάρκας, μιλά για μένα με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς». Σε παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, ότι ο μάρτυρας αναφέρεται στη δικογραφία, ο κ. Στρατάκης επέμεινε: «Πού είμαι στη δικογραφία, κ. Μπάρκα; Πού αναφέρομαι; Να μου πείτε πού αναφέρομαι, κ. Μπάρκα. Νομίζετε ότι είναι τα σπίτια μας “άντε μπες – βγες”. Μου έχετε διαλύσει το σπίτι μου». Όταν, μάλιστα, ο κ. Μπάρκας τού ζήτησε να αναιρέσει, ο κ. Στρατάκης αρνήθηκε: «Δεν το αναιρώ. Όταν βγαίνεις στα πάνελ, και λες, λες… Ο “Χασάπης”, ο “Χασάπης”, ο εγκληματίας…».

Εξάλλου, σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Διαμάντως Μανωλάκου, για το ποιο είναι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Στρατάκης είπε ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές τόνιζαν στις συζητήσεις με τους αρμοδίους ότι πρέπει «να πάμε στην επιδότηση του προϊόντος και να επιδοτηθεί αυτός που παράγει, και να φύγουμε από τη λογική του αγρότη του καναπέ. Κάνανε αγρότες να κάθονται».

Αντώνης Τασούλης: «Καμία αρμοδιότητα για πληρωμές δεσμευμένων ΑΦΜ»

«Χειρότερο έτος για τις πληρωμές ήταν το 2022»

Ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων και υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2002, χαρακτήρισε «ανακριβή και ψευδή» όσα ακούστηκαν για εντολές πληρωμής δεσμευμένων ΑΦΜ κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή. Τόνισε ότι η Διεύθυνσή του δεν είχε πρόσβαση στα αρχεία ούτε αρμοδιότητα για μεταβολές στοιχείων και ότι καμία πληρωμή δεν εκδίδεται χωρίς όλες τις απαραίτητες υπογραφές των αρμόδιων υπαλλήλων. Απέκλεισε, επίσης, τη χρήση δισκέτας, η οποία έχει καταργηθεί από το 2017, και τόνισε ότι όλα τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα και ασφαλή. Επιπλέον, ανέφερε ότι το χειρότερο έτος για τις πληρωμές ήταν το 2022, όπως άλλωστε έχουν επισημάνει και ο Συνήγορος του Πολίτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «καθώς δεν υπήρχαν πληροφοριακά συστήματα».

Ο κ. Τασούλης επεσήμανε ότι η μοναδικά υπεύθυνη για τη διακοπή ή την τροποποίηση πληρωμών ήταν η Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την οποία είχε άριστη συνεργασία. Ανέφερε ότι οι πληρωμές που έφταναν στη Διεύθυνσή του ήταν καθαρισμένοι φάκελοι, έτοιμοι προς εκτέλεση, και ότι η Διεύθυνσή του δεν μπορούσε να παρέμβει ή να γνωρίζει ποιοι δικαιούχοι ήταν δεσμευμένοι. Σε ερωτήσεις για πιθανά προβλήματα συνεργασίας ή παρέμβασης από διοικήσεις, τόνισε ότι ποτέ δεν υπήρξε τέτοια παρέμβαση και η συνεργασία με τις διοικήσεις ήταν πάντα ομαλή.

Όσον αφορά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χαρακτήρισε τη διαδικασία ευκαιρία για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών του Οργανισμού, σημειώνοντας ότι απαιτεί χρόνο και σωστό προγραμματισμό. Τέλος, απέφυγε να εκφέρει γνώμη για πολιτικές ευθύνες, αλλά επεσήμανε τις διαχρονικές αδυναμίες του Οργανισμού, όπως η υποστελέχωση και η έλλειψη Κτηματολογίου, ενώ τόνισε τον σημαντικό ρόλο των υπαλλήλων που προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του συστήματος.

Ζωή Πολιτοπούλου: «Ο τεχνικός σύμβουλος ακολουθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης»

Τη διαβεβαίωση ότι δεν δέχθηκε καμία πίεση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της έδωσε η Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σύστημα πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Στον πρόλογο της κατάθεσής της, η κα Πολιτοπούλου τόνισε ότι ο τεχνικός σύμβουλος ακολουθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης και ότι η τεχνολογία του λογισμικού είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη, χωρίς να υπάρχει καμία ξεπερασμένη τεχνολογία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για πιέσεις από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, ή προσπάθειες ευνοϊκής μεταχείρισης της Κρήτης, η κα Πολιτοπούλου τόνισε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πρόσθεσε ότι όλα τα δεδομένα βρίσκονται στο υπολογιστικό κέντρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν έχει γνώση για τεχνικούς υπαλλήλους που πιέστηκαν ή παραχώρησαν κωδικούς πρόσβασης.

Η μάρτυρας επεσήμανε, επίσης, ότι οι συνάδελφοί της –κτηνίατροι και άλλοι υπάλληλοι– αποτελούν «τους πραγματικούς Ρομπέν των Δασών», πραγματοποιώντας χιλιάδες διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους υπό δύσκολες συνθήκες, όπως τον καύσωνα του προηγούμενου έτους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Η κα Πολιτοπούλου ανέφερε ότι τα προβλήματα του Οργανισμού συνδέονται κυρίως με την έλλειψη προσωπικού και εργαλείων, όπως το Κτηματολόγιο, ενώ από το 2017 το Τμήμα Πληροφορικής επιδιώκει ένταξη στο κυβερνητικό νέφος (g-cloud). Τόνισε, δε, ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν γίνει έλεγχοι για έργα και πληρωμές ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ, με ανάκτηση περίπου 300 εκατ. ευρώ, ενώ όλες οι περιπτώσεις παρατυπιών διαβιβάζονται στον Εισαγγελέα.

Η κατάθεση της κας Πολιτοπούλου σκιαγραφεί ένα σύστημα που λειτουργεί με αυστηρούς ελέγχους και τυπικές διαδικασίες, ενώ η ίδια δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν δέχθηκε εξωτερικές πιέσεις και οι τεχνικές διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Σταύρος Τζεδάκης: Ένταση στην κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης

Άνω-κάτω έγινε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής κατά την εξέταση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Τζεδάκη, με συνεχείς διαξιφισμούς μεταξύ των βουλευτών της πλειοψηφίας και του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν ακόμη και σε διακοπή της συνεδρίασης. Ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι είχε λάβει επιδοτήσεις με βοσκοτόπια σε Νάουσα και Άγραφα, υποστηρίζοντας ότι αυτά του αποδόθηκαν αυτόματα από το εθνικό απόθεμα μέσω της τεχνικής λύσης.

Η ένταση ξεκίνησε νωρίς, όταν ο κ. Τζεδάκης ερωτήθηκε σχετικά με την αρμοδιότητά του στην καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου. Στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για το μητρώο κτηνοτρόφων, ο μάρτυρας απέφυγε να δώσει μονολεκτική απάντηση όπως του ζητήθηκε, με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, που χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κ. Λαζαρίδη «τραμπουκισμό». Ο κ. Τζεδάκης υπογράμμισε ότι η καθημερινή εικόνα των ζώων βρίσκεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου και όχι των περιφερειών.

Η συζήτηση οξύνθηκε όταν τέθηκαν ερωτήματα για εργόσημα σε συγγενείς που τον βοηθούν στις αγροτικές εργασίες, με τον κ. Τζεδάκη να αντιδρά: «Αυτό θα είναι ο τίτλος της Ομάδας Αλήθειας;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά. Ο κ. Λαζαρίδης απάντησε έντονα ότι η τεχνική λύση και οι υπουργικές αποφάσεις δεν αναιρούν την ευθύνη για την κατανομή των βοσκοτοπιών, οδηγώντας σε λεκτική αντιπαράθεση που διέκοψε τη συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η ένταση συνεχίστηκε. Η κα Λιακούλη κατήγγειλε ότι ο κ. Λαζαρίδης πλησίασε τον μάρτυρα, φωνάζοντάς του: «Πες την αλήθεια ρε, αυτά δεν τα πήρατε εσείς;». Στο επεισόδιο αναμείχθηκε και ο βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας, που κατήγγειλε ότι αποκαλέστηκε «εθνική εξαίρεση».

Το περιστατικό καταδεικνύει την εκρηκτική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η πολιτική αντιπαράθεση συχνά υπερβαίνει την ουσία της συζήτησης για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Μαρία Λιονή: «Η περιφέρεια δεν είχε αρμοδιότητα για καταμετρήσεις ή επιδοτήσεις»

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η υπηρεσία στην οποία εργάζεται δεν είχε καμία θεσμική αρμοδιότητα για καταμέτρηση ζώων, ελέγχους ή κατανομή επιδοτήσεων. Όπως τόνισε, «δεν έχω ιδέα τι σημαίνει εθνικό απόθεμα» και «δεν ξέρω να ξεχωρίζω το αρσενικό πρόβατο από το θηλυκό». Η κα Λιονή ανέφερε ότι η καθημερινή εικόνα και οι έλεγχοι ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο, ενώ η περιφέρεια είχε μόνο περιορισμένο ρόλο σε δειγματοληπτικούς ελέγχους ζωονόσων στο 3% των περιπτώσεων.Σε σχέση με την τεράστια αύξηση ζώων στο Ρέθυμνο, σημείωσε ότι υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν προτείνει «κόφτη» για προσωρινή αντιμετώπιση, αλλά το μέτρο σταμάτησε λόγω νομικών αντιρρήσεων και αντιδράσεων από ΚΥΔ. Η κα Λιονή επανέλαβε ότι η περιφέρεια απλώς καταγράφει στοιχεία βάσει δηλώσεων των κτηνοτρόφων και δεν είχε δυνατότητα ελέγχου, ενώ η υπηρεσία της ήταν υποστελεχωμένη για οποιαδήποτε παρέμβαση.