Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δώρο από τη μητέρα μου η Ferrari», είπε ο Μαγειρίας – Όλες οι καταθέσεις της εβδομάδας

Σε έντονη κατάθεση που, όπως αναμενόταν προκάλεσε πλήθος σχολίων, ο παραγωγός Χρήστος Μαγειρίας –σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, γνωστής ως «η αγρότισσα με τη Ferrari»– επιχείρησε να απαντήσει σε όσα έχουν δημοσιοποιηθεί τους τελευταίους μήνες σχετικά με τις επιδοτήσεις και την οικονομική του κατάσταση, στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μαγειρίας επέμεινε πως είναι κτηνοτρόφος «από γεννησιμιού του» και ότι υποβάλλει δηλώσεις ΟΣΔΕ από το 1996, τονίζοντας ότι ουδέποτε υπέβαλε ψευδή δήλωση. Απαντώντας στις κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις, είπε πως οι ενισχύσεις που έχει λάβει περιορίζονται αποκλειστικά σε Βασική, Συνδεδεμένη, Πράσινες Ενισχύσεις Βιολογικών, καθώς και επιδοτήσεις για βόειο κρέας και πρόβειο γάλα. «Δεν έχω πάρει ποτέ άλλη επιδότηση», δήλωσε κατηγορηματικά.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε υπόθεση παράνομων δηλώσεων, υποστήριξε πως «ασκήθηκε πίεση στον Εισαγγελέα για ένα βιαστικό πόρισμα», κατά του οποίου έχει ήδη προσφύγει. «Έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί μου και αυτό είναι λυπηρό», πρόσθεσε. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πόρισμα του ΣΔΟΕ δεν είναι ακριβές, αφού αναφέρει ότι πούλησε ζώα στον ξάδελφό του, αλλά ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «δεν έχω καν ξάδελφο».

Ο παραγωγός υπερασπίστηκε το σύνολο των εισοδημάτων του, εξηγώντας ότι έχει καταθέσεις «από το 2008» και συνολικά έσοδα περίπου 600.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ αποκάλυψε πως από το 2019 έχει κερδίσει περίπου 25.000 ευρώ στο Τζόκερ. Για τη Ferrari, που προκάλεσε πολιτικό και κοινωνικό θόρυβο, υποστήριξε πως «αγοράστηκε από χρήματα της μητέρας του» και όχι από κοινοτικούς πόρους. Σε ερώτηση βουλευτή αν πριν από την κατάθεσή του στην Επιτροπή πέρασε από τα αγροτικά μπλόκα με τη Ferrari, ανέφερε: «Ναι, πέρασα, αλλά ακόμα κι αν πήγαινα στα μπλόκα με τη Ferrari, κλεμμένη είναι;».

Σχετικά με την Πόπη Σεμερτζίδου, ξεκαθάρισε πως «ποτέ δεν είχε προνομιακή μεταχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω των αξιωμάτων της στη ΝΔ». Τέλος, αναφέρθηκε και στις τρεις αθωωτικές δικαστικές αποφάσεις που έχει λάβει, λέγοντας: «Με έχουν πάει στο δικαστήριο, αλλά έχω δικαιωθεί πλήρως».

Δέσποινα Μαρκοπούλου, εκπρόσωπος της ΣΟΛ ΑΕ: «Τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επαρκή για τη διαχείριση των πληρωμών»

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε την Τρίτη 2/12, η Δέσποινα Μαρκοπούλου εκπρόσωπος της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ» (ΣΟΛ ΑΕ), ξεκαθαρίζοντας ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πλήρεις και δεν διαπιστώθηκαν παραλείψεις εκ μέρους της ομάδας της.

Όπως τόνισε, «αν έπρεπε να ξαναπάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα άλλαζα κάτι» και υπογράμμισε ότι η επιτήρηση του Οργανισμού προέκυψε λόγω μη εφαρμογής των επισημάνσεων από τη διοίκηση, όχι επειδή οι έλεγχοι ήταν ανεπαρκείς. Η ίδια ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποδεχθεί τη μη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου στα πληροφοριακά συστήματα, καθώς τα τεχνικά εργαλεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επαρκή για τη διαχείριση των πληρωμών.

Η κα Μαρκοπούλου υπογράμμισε ότι όλα τα ευρήματα των ελέγχων ήταν γνωστά στους προέδρους του Οργανισμού και καταγράφονται στην έκθεση ελέγχου, ενώ δεν είχε εντοπιστεί κανένα πρόβλημα ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα.

Σχολιάζοντας τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κα Μαρκοπούλου ανέφερε ότι πρόκειται για έναν τεράστιο Οργανισμό με πολύπλευρα προβλήματα, που απαιτούν πολιτική βούληση και συνεχή προσοχή για τη διατήρηση της διαπίστευσης. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Διεύθυνση Πληρωμών είναι υπεύθυνη για όλες τις πληρωμές και ότι κατά την περίοδο 2021-2023 είχαν ήδη κρούσει τον «κώδωνα του κινδύνου» σε όλους τους προέδρους του Οργανισμού.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, εάν η διατύπωση γνώμης εκ μέρους της «με επιφύλαξη», στην έκθεσή της για τη χρήση του 2022, ειδικά για την ακρίβεια του μητρώου οφειλετών και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2022 ή αποτελούν επαναλαμβανόμενα ευρήματα που εντοπίζονται στις εκθέσεις της και πριν από το 2022, η κα Μαρκοπούλου είπε ότι τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Σε έναν τόσο μεγάλο Οργανισμό, με τόσους πολλούς δικαιούχους, και τόσα πολλά μέτρα, πάντα μπορεί να υπάρχουν λάθη, μπορεί να υπάρχουν απάτες – μικροαπάτες, που μπορεί να τα βλέπει ο Οργανισμός από τους ελέγχους του, και μετά, θα τα ζητήσει πίσω και θα τα διορθώσει. Είναι μια γνωστή πρακτική. Πάντα, υπήρχαν “αχρεώστητα”», απάντησε η κα Μαρκοπούλου.

Όσο για το εάν η αποχώρηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κάποιοι ήταν σε θέσεις ευθύνης, η οποία έγινε κυρίως κατά τη διάρκεια της προεδρίας Σημανδράκου, έπαιξε ρόλο στη διεύρυνση των προβλημάτων και στην αναστολή της διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας απάντησε θετικά. Σε ερώτηση εάν στα ευρήματά της εντόπισε στοιχεία που να υποδεικνύουν δόλο, υπεξαίρεση χρημάτων ή πολιτική παρέμβαση για παράνομες πληρωμές, η κα Μαρκοπούλου είπε ότι «εμείς δεν κάναμε forensic audit, δηλαδή να πάμε και να ψάξουμε εάν υπήρχε απάτη. Σαφώς, στον έλεγχό μας, βλέπουμε αν υπάρχει απάτη. Εάν, λοιπόν, είχα διαπιστώσει κάτι τέτοιο […] εννοείται ότι θα το είχα γράψει στην έκθεσή μου και θα είχα ενημερώσει και αρμοδίους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είχα διαπιστώσει κάτι τέτοιο».

Ιωάννης Καραποστολάκης, μέλος της ΣΟΛ ΑΕ: «Καμία πολιτική παρέμβαση ή πίεση δεν είχα στο έργο μου»

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Καραποστολάκης, μέλος της ομάδας ορκωτών λογιστών της ΣΟΛ ΑΕ, επεσήμανε ότι η εταιρεία εκτέλεσε το έργο της με πλήρη σεβασμό στο διεθνές πλαίσιο, τον ευρωπαϊκό κώδικα και την ελληνική νομοθεσία. Ο ίδιος τόνισε ρητά ότι «καμία πολιτική πίεση ή παρέμβαση δεν έγινε ή ένιωσα στο έργο μου», υπογραμμίζοντας τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για τα οικονομικά έτη 2021, 2022 και 2023.

Ο κ. Καραποστολάκης χαρακτήρισε τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ πολυπαραγοντικά και διαχρονικά, με κύριο ζήτημα την καθυστέρηση αποστολής εγγράφων που ζητούσαν οι ορκωτοί λογιστές για τους ελέγχους τους. «Όταν διενεργήσαμε τον έλεγχο, ο Οργανισμός ήταν πιστοποιημένος και δεν είχε μπει σε επιτήρηση. Η επιτήρηση δεν έρχεται από τη μία στιγμή στην άλλη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όλα τα ευρήματα καταγράφονταν στην έκθεση ελέγχου και κοινοποιούνταν στους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι ο έλεγχος ήταν δειγματοληπτικός και αφορούσε μόνο συγκεκριμένες πληρωμές, «δεν επεκτεινόταν σε κάθε αίτηση ή διαδικασία» και ότι η ομάδα των ορκωτών λογιστών δεν είχε αρμοδιότητες να διερευνά εγκληματικές οργανώσεις. Όπως είπε, «εμείς ελέγχουμε με βάση τα στοιχεία που μας παρέχονται από τον Οργανισμό και τα τεκμήρια που λαμβάνουμε». Σε ερώτηση σχετικά με περιπτώσεις «εντέλλεσθε», απάντησε ότι διαπιστώθηκε μόνο μία πληρωμή πάνω από 1 εκατ. ευρώ, η οποία ελέγχθηκε σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο κ. Καραποστολάκης επεσήμανε ότι οι καθυστερήσεις στην παροχή στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το κυριότερο εμπόδιο, ενώ υπογράμμισε ότι οι ορκωτοί λογιστές είχαν ζητήσει επανειλημμένα να ληφθούν τα απαραίτητα στοιχεία και είχαν ενημερώσει τόσο την ελληνική διοίκηση όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά με το αν υπήρξαν αδικαιολόγητες πληρωμές, ο μάρτυρας ανέφερε ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου χρήματα δόθηκαν λανθασμένα ή κατά λάθος, γεγονός που καταγράφεται στο βιβλίο οφειλετών του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ωστόσο να μπορεί να γνωρίζει αν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης απάτης ή μεμονωμένα περιστατικά. Τόνισε, τέλος, ότι η εργασία των ορκωτών λογιστών ήταν νόμιμη, περιορισμένη στο πεδίο τους και απόλυτα σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Νικόλαος Μπουνάκης, διευθύνων σύμβουλος της Proactive ΑΕ: «Δεν δηλώθηκαν δημόσιες εκτάσεις μέσω του ΚΥΔ της εταιρείας μου»

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά το σύστημα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων, κατέθεσε και ο διευθύνων σύμβουλος της Proactive ΑΕ και αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Νικόλαος Μπουνάκης, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στην περιοχή της λίμνης Κάρλας μέσω της εταιρείας του. «Δεν δηλώθηκαν δημόσιες εκτάσεις στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, μέσω του ΚΥΔ της εταιρείας μου», τόνισε, προσθέτοντας ότι «το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επιτρέπει σε ΚΥΔ να δηλώσουν δημόσιες εκτάσεις».

Ο κ. Μπουνάκης παρουσίασε χάρτες της Κάρλας και της Κρήτης για να αποδείξει ότι τα αγροτεμάχια που διαχειρίζεται η Proactive είναι ιδιωτικά και επιλέξιμα, ενώ εξήγησε ότι οι εκτάσεις που εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δημόσιες και δεν μπορούν να δηλωθούν. Απαντώντας στις κατηγορίες για δήλωση 3.500 στρεμμάτων στην Κάρλα, ο ίδιος κατέθεσε τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, διευκρινίζοντας ότι δεν παίρνει επιδοτήσεις για τα αγροτεμάχια που διατηρεί στην Κρήτη. Ανέφερε ότι οι ενισχύσεις που λαμβάνουν η μητέρα του, η νύφη του και ο πρώτος του θείος είναι πολύ μικρές, συγκριτικά με παλαιότερα ποσά.

Ο κ. Μπουνάκης τόνισε ακόμα ότι η εταιρεία του συμμετέχει μόνο στο 3%-6% του ΚΥΔ της και ότι οι καταγγελίες περί δήλωσης δημόσιων εκτάσεων είναι αβάσιμες. Με την κατάθεσή του, επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι οι διαδικασίες της εταιρείας του και οι δηλώσεις ΟΣΔΕ είναι απόλυτα νόμιμες και σύμφωνες με το πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντίδραση της ΝΔ

«Σε… συνεργάτες του επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος ο Νίκος Μπουνάκης, καθώς η κατάθεσή του δεν παρείχε καμία ουσιαστική απάντηση στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων στη λίμνη Κάρλα. Η εικόνα που παρουσίασε ήταν μια συνεχής μετατόπιση ευθυνών: Από την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων μέχρι τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, όλα αποδίδονταν σε υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες, αφήνοντας θολό το τοπίο γύρω από το πώς λειτουργούσε πραγματικά το ΚΥΔ του», αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «η μοναδική σαφής τοποθέτηση του κ. Μπουνάκη ήταν πως “από 14 ετών ανήκει στο ΠΑΣΟΚ” και πως είναι στενός φίλος και υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη».