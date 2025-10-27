Γρεβενά: Κινητοποίηση αγροτών την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου

Εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει ο Αγροτικός σύλλογος Γρεβενών, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, ημέρα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου, καλώντας όλους τους φορείς, τους συλλόγους και τους πολίτες των Γρεβενών, να συμπαρασταθούν στον αγώνα τους. Σημείο συγκέντρωσης θα είναι στην οδό Ταλιαδούρη 52. στις 10:00.

Η απόφαση για την κινητοποίηση λήφθηκε σε συνεδρίαση του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, στην οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και τα οποία, όπως τόνισαν, τους οδηγούν εκτός παραγωγής, όπως: η καταβολή των επιδοτήσεων που τους οφείλονται, το μεγάλο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, η υποβολή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που πρέπει να καταργηθεί ώστε να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, τα πρόστιμά της ΕΕ που δεν πρέπει να τα πληρώσουν οι αγρότες, οι αποζημιώσεις και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η προστασία των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους.

Τη συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών ενόψει των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών, σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίασή του, όπου επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου και την υιοθετεί ως ψήφισμα.

Δήλωσε ότι συμπαραστέκεται στον αγώνα των αγροτών και καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να συμμετάσχουν στην Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Γρεβενών να καταθέσει τον ψήφισμα – απόφαση προς κάθε αρμόδιο όργανο.

