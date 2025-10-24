Θεσσαλία: Προθερμαίνονται οι αγρότες του κάμπου για τα χειμωνιάτικα μπλόκα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή (24/10) συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών και των Aγροτικών Συλλόγων θα προγραμματίσουν τη μορφή της αντίδρασής τους, καθώς τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν επιλυθεί και οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις στην εθνική οδό –παρουσία των τρακτέρ– «μονόδρομο».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Θεσσαλοί αγρότες προσανατολίζονται να βγάλουν τα τρακτέρ τους στον Ε65 στο Δέλτα Καρδίτσας, ενώ από την αγωνιστική διάθεση των Λαρισαίων θα εξαρτηθεί η δημιουργία και δεύτερου μπλόκου, στην περιοχή του κόμβου Πλατυκάμπου. Οι αγρότες δεν μπορούν να περιμένουν τον καθιερωμένο… Γενάρη για να βγουν στους δρόμους, καθώς τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων τούς έχουν δημιουργήσει πρόβλημα επιβίωσης.

Διαμαρτυρία παραγωγών ακτινιδίου στον ΠΑΘΕ Πυργετού

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν, στο περιθώριο της γιορτής ακτινιδίου, που διοργάνωσε ο Δήμος Τεμπών, αγρότες από Πυργετό και Ομόλιο, καθώς και από άλλες περιοχές των δήμων Τεμπών και Αγιάς, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων που τους οφείλονται. Η κινητοποίηση έγινε σε παράδρομο της ΠΑΘΕ, στη διασταύρωση του Πυργετού, χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα δηλώνουν ότι βρίσκονται, πλέον, σε απόγνωση, καθώς παραμένουν απλήρωτοι για ζημιές που υπέστησαν τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel και τις απώλειες ζώων λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Παράλληλα, εκκρεμούν πληρωμές για βιολογικά προγράμματα, Οικολογικά Σχήματα και καλλιέργειες μηδικής και αραβοσίτου. Με το σύνθημα «δεν πάει άλλο», ζήτησαν άμεσες λύσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πλευρό τους βρέθηκαν οι δήμαρχοι Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, και Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2023, χιλιάδες στρέμματα της περιοχής πνίγηκαν μέσα σε τόνους λάσπης και νερού, καθιστώντας την εκ νέου καλλιέργεια ακτινιδίου σχεδόν αδύνατη. Σε όλο το Δέλτα του Πηνειού έχουν χαθεί πάνω από 4.000 στρέμματα.

«Το μόνο που έχουμε είναι υποσχέσεις. Οι περισσότεροι αγρότες αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Δανείζονται από τα παιδιά τους, που ευτυχώς έφυγαν νωρίς από τα χωράφια, άλλοι δουλεύουν σερβιτόροι για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Με τι κουράγιο να ξαναβάλεις δέντρα, όταν θα σου δώσουν καρπό σε πέντε χρόνια;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πυργετού, Θανάσης Ευθυμίου.