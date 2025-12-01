HAIFA GROUP: Νέες επενδύσεις και προϊόντα για τις ανάγκες των καλλιεργειών
Το Ηράκλειο Κρήτης επισκέφθηκε στις 20 και 21 Νοεμβρίου ο διευθύνων σύμβουλος της Haifa Group και πρόεδρος της Επιτροπής Θρέψης Φυτών του Διεθνούς Συνδέσμου Λιπασμάτων (IFA), Motti Levin, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συνεντεύξεων, μαζί με στελέχη της Haifa Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επίσκεψη συνέπεσε με μια περίοδο σημαντικών επενδύσεων του ομίλου και έγινε με σκοπό την ανακοίνωση νέων εργαλείων και λύσεων, που διαθέτει πλέον και για τους Έλληνες παραγωγούς.
Επενδύσεις σε νέα τεχνολογία και θρέψη ακριβείας
Ο κ. Levin έδωσε αποκλειστικά συνέντευξη στο ypaithros.gr σχετικά με το πώς η Haifa παραμένει αφοσιωμένη στη στρατηγική της για «έξυπνη θρέψη» και στη συνέχιση της καινοτομίας που χαρακτηρίζει την εταιρεία από τη δεκαετία του ’60:
Κύριε Levin, ποια είναι η στρατηγική καινοτομίας της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια;
Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στην Κρήτη και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Με φέρνει κατευθείαν στο θέμα. Η Haifa ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’60. Η καινοτομία δεν ήταν μια συνηθισμένη λέξη. Είναι μια σύγχρονη λέξη. Αλλά ακόμα και εκείνη την εποχή, αυτό που κάναμε στην πράξη ήταν να εισάγουμε νέες μεθόδους γεωργίας. Δηλαδή, να εφαρμόζουμε τη θρέψη μέσω συστημάτων στάγδην άρδευσης, τα οποία, παρεμπιπτόντως, εφευρέθηκαν επίσης στο Ισραήλ από την εταιρεία Netafim.
Αυτή η μέθοδος υδρολίπανσης εξελίχθηκε με τα χρόνια και κέρδισε περισσότερους υποστηρικτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν μεθόδους υδρολίπανσης ή θρέψης ακριβείας. Όλα αυτά τα χρόνια, η Haifa, με μια πολύ καινοτόμο προσέγγιση, κατάφερε να δημιουργήσει λύσεις με εκατοντάδες διαφορετικούς τύπους λιπασμάτων, διαφορετικά μείγματα, τα οποία είναι όλα προσαρμοσμένα για καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο, που βρίσκονται σε διαφορετικές συνθήκες.
Αλλά η Haifa μπήκε και στον κόσμο των βιοδιεγερτών και των τεχνολογικών εφαρμογών, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Δεν έχει αλλάξει και αυτή θα μας οδηγήσει και στα επόμενα χρόνια.
Επίσης, αναζητούμε νέους τύπους μειγμάτων και έξυπνους βιοδιεγέρτες, για να ενισχύσουμε την αντοχή των καλλιεργειών.
Με ποιους τρόπους η Haifa έχει ενσωματώσει το όραμά της για βιωσιμότητα στις λειτουργίες και τη λήψη αποφάσεων;
Τα προϊόντα μας ήταν πάντα προσανατολισμένα στη βιωσιμότητα, επειδή παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ανθεκτικότερες καλλιέργειες, ελαχιστοποιώντας τη χρήση νερού και ορυκτών πρώτων υλών και, με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιώντας τις παράπλευρες περιβαλλοντικές ζημίες. Αυτή είναι λοιπόν η προσφορά μας στην αγορά.
Βιωσιμότητα με κυκλική οικονομία και «μπλε αμμωνία»
Λαμβάνουμε, επίσης, μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η παραγωγή και η εφοδιαστική μας αλυσίδα λειτουργούν με βάση την κυκλική οικονομία, τη φιλοσοφία της ευημερίας και τη μεταφορά μόνο με βιώσιμα μέσα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Πέρυσι ολοκληρώσαμε την επέκταση μιας σιδηροδρομικής γραμμής, που φτάνει ως το εργοστάσιο. Όλα τα εμπορεύματα μεταφέρονται με τρένο και, έτσι, απομακρύνουμε από τους δρόμους χιλιάδες φορτηγά.
Ένα ακόμη μεγαλύτερο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της κατασκευής ενός εργοστασίου «μπλε αμμωνίας». Η διαδικασία παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων ξεκινά με την αμμωνία. Η αμμωνία περιέχει πολύ υψηλά επίπεδα αζώτου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βιομηχανία λιπασμάτων είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής αμμωνίας.
Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, θα παράγουμε πλέον λίπασμα με βάση τη δική μας αμμωνία. Ωστόσο, οι ενεργειακές ανάγκες αυτής της διαδικασίας, που είναι πολύ υψηλές, θα καλύπτονται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο που κατασκευάζουμε δίπλα στο εργοστάσιο. Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο άνω των 50 εκταρίων.
Η ανθεκτικότητα της Haifa
Ρωτήσαμε τον κ. Levin και για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα:
Ποιος είναι ο αντίκτυπος του πολέμου στις δραστηριότητες της Haifa και των ισραηλινών εταιρειών γενικότερα;
Κατ’ αρχάς, σε κανέναν δεν αρέσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου με μια πολύ βίαιη εισβολή από τη Γάζα στο Ισραήλ. Αυτό μας ανάγκασε να μπούμε στον πόλεμο. Ευτυχώς, οι περισσότεροι από τους ομήρους επέστρεψαν, ζωντανοί ή νεκροί. Αυτό ήταν ένα πολύ βαρύ συναίσθημα στο Ισραήλ. Και δεν μπορώ να αποφύγω να απαντήσω σε μια ερώτηση, η οποία είχε επίσης αντίκτυπο στη λειτουργία μας.
Πρώτα απ’ όλα, οι περισσότεροι από τους ομήρους απελευθερώθηκαν. Ωστόσο, ο πόλεμος μάς έθεσε σε μια διαφορετική κατάσταση, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ζούμε σε μια περιοχή που δεν είναι πολύ φιλική. Αλλά η αλληλεγγύη και η δύναμη του Ισραήλ δημιούργησαν εταιρείες όπως η Haifa, για να χτίσουν ένα σύστημα που είναι πολύ σταθερό. Θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό.
Έχουμε σχεδόν 140 αποθήκες σε όλο τον κόσμο. Αυτές είναι γεμάτες με προϊόντα, για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα για τους παραγωγούς, είτε βρίσκονται στην Ισπανία, είτε στο Μεξικό, είτε στη Νότια Αφρική. Σε κάθε δεδομένη στιγμή, έχουμε αποθέματα τριών μηνών που ταξιδεύουν σε διαφορετικές περιοχές, για να αναπληρώσουν τις όποιες ελλείψεις.
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που είδαμε σε αυτόν τον πόλεμο είναι ότι η ισραηλινή αλληλεγγύη δημιούργησε μια κατάσταση όπου, αν οι νέοι μας κληθούν να υπηρετήσουν τα εθνικά τους καθήκοντα, τότε άλλα μέλη του προσωπικού αναλαμβάνουν τη δουλειά τους και, έτσι, δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή που η παραγωγή του εργοστασίου να σταματήσει, λόγω του πολέμου. Αν σταματάμε την παραγωγή, είναι μόνο για συντήρηση.
Και η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι μερικές από τις νεαρές μηχανικούς μας ανέλαβαν δράση και συνέχισαν να λειτουργούν τα εργοστάσια. Ευτυχώς, η Haifa δεν επηρεάστηκε από τον πόλεμο.
Υπήρξε, λοιπόν, αντίκτυπος, αλλά προσαρμοστήκατε.
Προσαρμοστήκαμε, παρουσιάσαμε μια πολύ ευέλικτη δομή και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μέλη του προσωπικού που ανέλαβαν δράση και εξασφάλισαν τη συνέχιση της παραγωγής.
Ευχαριστούμε και χαρήκαμε που σας συναντήσαμε εδώ στο Ηράκλειο.
Χάρηκα για τη συνάντησή μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στη Haifa Ελλάς και στους Έλληνες παραγωγούς και διανομείς των προϊόντων μας. Είναι πάντα χαρά μας να ερχόμαστε στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε.