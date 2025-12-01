HAIFA GROUP: Νέες επενδύσεις και προϊόντα για τις ανάγκες των καλλιεργειών

Το Ηράκλειο Κρήτης επισκέφθηκε στις 20 και 21 Νοεμβρίου ο διευθύνων σύμβουλος της Haifa Group και πρόεδρος της Επιτροπής Θρέψης Φυτών του Διεθνούς Συνδέσμου Λιπασμάτων (IFA), Motti Levin, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και συνεντεύξεων, μαζί με στελέχη της Haifa Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επίσκεψη συνέπεσε με μια περίοδο σημαντικών επενδύσεων του ομίλου και έγινε με σκοπό την ανακοίνωση νέων εργαλείων και λύσεων, που διαθέτει πλέον και για τους Έλληνες παραγωγούς.

Επενδύσεις σε νέα τεχνολογία και θρέψη ακριβείας

Ο κ. Levin έδωσε αποκλειστικά συνέντευξη στο ypaithros.gr σχετικά με το πώς η Haifa παραμένει αφοσιωμένη στη στρατηγική της για «έξυπνη θρέψη» και στη συνέχιση της καινοτομίας που χαρακτηρίζει την εταιρεία από τη δεκαετία του ’60:

Κύριε Levin, ποια είναι η στρατηγική καινοτομίας της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια;

Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στην Κρήτη και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Με φέρνει κατευθείαν στο θέμα. Η Haifa ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’60. Η καινοτομία δεν ήταν μια συνηθισμένη λέξη. Είναι μια σύγχρονη λέξη. Αλλά ακόμα και εκείνη την εποχή, αυτό που κάναμε στην πράξη ήταν να εισάγουμε νέες μεθόδους γεωργίας. Δηλαδή, να εφαρμόζουμε τη θρέψη μέσω συστημάτων στάγδην άρδευσης, τα οποία, παρεμπιπτόντως, εφευρέθηκαν επίσης στο Ισραήλ από την εταιρεία Netafim.

Αυτή η μέθοδος υδρολίπανσης εξελίχθηκε με τα χρόνια και κέρδισε περισσότερους υποστηρικτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν μεθόδους υδρολίπανσης ή θρέψης ακριβείας. Όλα αυτά τα χρόνια, η Haifa, με μια πολύ καινοτόμο προσέγγιση, κατάφερε να δημιουργήσει λύσεις με εκατοντάδες διαφορετικούς τύπους λιπασμάτων, διαφορετικά μείγματα, τα οποία είναι όλα προσαρμοσμένα για καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο, που βρίσκονται σε διαφορετικές συνθήκες.

Αλλά η Haifa μπήκε και στον κόσμο των βιοδιεγερτών και των τεχνολογικών εφαρμογών, που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Δεν έχει αλλάξει και αυτή θα μας οδηγήσει και στα επόμενα χρόνια.

Επίσης, αναζητούμε νέους τύπους μειγμάτων και έξυπνους βιοδιεγέρτες, για να ενισχύσουμε την αντοχή των καλλιεργειών.

Με ποιους τρόπους η Haifa έχει ενσωματώσει το όραμά της για βιωσιμότητα στις λειτουργίες και τη λήψη αποφάσεων;

Τα προϊόντα μας ήταν πάντα προσανατολισμένα στη βιωσιμότητα, επειδή παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ανθεκτικότερες καλλιέργειες, ελαχιστοποιώντας τη χρήση νερού και ορυκτών πρώτων υλών και, με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιώντας τις παράπλευρες περιβαλλοντικές ζημίες. Αυτή είναι λοιπόν η προσφορά μας στην αγορά.

Βιωσιμότητα με κυκλική οικονομία και «μπλε αμμωνία»

Λαμβάνουμε, επίσης, μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η παραγωγή και η εφοδιαστική μας αλυσίδα λειτουργούν με βάση την κυκλική οικονομία, τη φιλοσοφία της ευημερίας και τη μεταφορά μόνο με βιώσιμα μέσα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.

Πέρυσι ολοκληρώσαμε την επέκταση μιας σιδηροδρομικής γραμμής, που φτάνει ως το εργοστάσιο. Όλα τα εμπορεύματα μεταφέρονται με τρένο και, έτσι, απομακρύνουμε από τους δρόμους χιλιάδες φορτηγά.

Ένα ακόμη μεγαλύτερο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της κατασκευής ενός εργοστασίου «μπλε αμμωνίας». Η διαδικασία παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων ξεκινά με την αμμωνία. Η αμμωνία περιέχει πολύ υψηλά επίπεδα αζώτου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βιομηχανία λιπασμάτων είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής αμμωνίας.

Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, θα παράγουμε πλέον λίπασμα με βάση τη δική μας αμμωνία. Ωστόσο, οι ενεργειακές ανάγκες αυτής της διαδικασίας, που είναι πολύ υψηλές, θα καλύπτονται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο που κατασκευάζουμε δίπλα στο εργοστάσιο. Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο άνω των 50 εκταρίων.

Η ανθεκτικότητα της Haifa

Ρωτήσαμε τον κ. Levin και για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα:

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του πολέμου στις δραστηριότητες της Haifa και των ισραηλινών εταιρειών γενικότερα;

Κατ’ αρχάς, σε κανέναν δεν αρέσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου με μια πολύ βίαιη εισβολή από τη Γάζα στο Ισραήλ. Αυτό μας ανάγκασε να μπούμε στον πόλεμο. Ευτυχώς, οι περισσότεροι από τους ομήρους επέστρεψαν, ζωντανοί ή νεκροί. Αυτό ήταν ένα πολύ βαρύ συναίσθημα στο Ισραήλ. Και δεν μπορώ να αποφύγω να απαντήσω σε μια ερώτηση, η οποία είχε επίσης αντίκτυπο στη λειτουργία μας.

Πρώτα απ’ όλα, οι περισσότεροι από τους ομήρους απελευθερώθηκαν. Ωστόσο, ο πόλεμος μάς έθεσε σε μια διαφορετική κατάσταση, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ζούμε σε μια περιοχή που δεν είναι πολύ φιλική. Αλλά η αλληλεγγύη και η δύναμη του Ισραήλ δημιούργησαν εταιρείες όπως η Haifa, για να χτίσουν ένα σύστημα που είναι πολύ σταθερό. Θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό.

Έχουμε σχεδόν 140 αποθήκες σε όλο τον κόσμο. Αυτές είναι γεμάτες με προϊόντα, για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα για τους παραγωγούς, είτε βρίσκονται στην Ισπανία, είτε στο Μεξικό, είτε στη Νότια Αφρική. Σε κάθε δεδομένη στιγμή, έχουμε αποθέματα τριών μηνών που ταξιδεύουν σε διαφορετικές περιοχές, για να αναπληρώσουν τις όποιες ελλείψεις.

Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που είδαμε σε αυτόν τον πόλεμο είναι ότι η ισραηλινή αλληλεγγύη δημιούργησε μια κατάσταση όπου, αν οι νέοι μας κληθούν να υπηρετήσουν τα εθνικά τους καθήκοντα, τότε άλλα μέλη του προσωπικού αναλαμβάνουν τη δουλειά τους και, έτσι, δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή που η παραγωγή του εργοστασίου να σταματήσει, λόγω του πολέμου. Αν σταματάμε την παραγωγή, είναι μόνο για συντήρηση.

Και η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι μερικές από τις νεαρές μηχανικούς μας ανέλαβαν δράση και συνέχισαν να λειτουργούν τα εργοστάσια. Ευτυχώς, η Haifa δεν επηρεάστηκε από τον πόλεμο.

Υπήρξε, λοιπόν, αντίκτυπος, αλλά προσαρμοστήκατε.

Προσαρμοστήκαμε, παρουσιάσαμε μια πολύ ευέλικτη δομή και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μέλη του προσωπικού που ανέλαβαν δράση και εξασφάλισαν τη συνέχιση της παραγωγής.

Ευχαριστούμε και χαρήκαμε που σας συναντήσαμε εδώ στο Ηράκλειο.

Χάρηκα για τη συνάντησή μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στη Haifa Ελλάς και στους Έλληνες παραγωγούς και διανομείς των προϊόντων μας. Είναι πάντα χαρά μας να ερχόμαστε στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε.

Θ. Ρώσογλου: «Το 2026 θα είναι κομβική χρονιά – στόχος να ανακτήσουμε τις αγορές»

Στο Ηράκλειο βρέθηκε και ο Θανάσης Ρώσογλου, γενικός διευθυντής Haifa Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπεύθυνος για 15 χώρες. Ο κ. Ρώσογλου εξήγησε στο ypaithros.gr πως η επίσκεψη είχε στόχο την παρουσίαση των νέων επενδύσεων, με έμφαση στη νέα μονάδα αμμωνίας που θα επιτρέψει τη χαμηλότερου κόστους παραγωγή νιτρικού καλίου.

«Στην Κρήτη ήρθαμε για να κάνουμε μια παρουσίαση για τα καινούργια εργοστάσια και τις επενδύσεις που κάνει η Haifa για την παραγωγή νιτρικού καλίου, ξεκινώντας από μια νέα μονάδα αμμωνίας. Το 2026, που θεωρούμε ότι θα είναι μια κομβική χρονιά για μας, θα μπορέσουμε και να παράγουμε πια περισσότερο νιτρικό κάλιο, με χαμηλότερο κόστος, βασισμένο στην αμμωνία δικής μας παραγωγής και να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε πίσω τις αγορές που χάσαμε τα τελευταία χρόνια.

Στην Κρήτη, ήρθε και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, ο Motti Levin και 4 δικά μας στελέχη από την Αθήνα. Ο βασικός σκοπός ήταν να κάνουμε μια μεγάλη παρουσίαση στο Ηράκλειο. Για διάφορους λόγους, αυτή η παρουσίαση ακυρώθηκε τελικά, αλλά παρ’ όλ’ αυτά το έργο μας έχει γίνει, καθώς χρησιμοποιήσαμε την παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου στο Ηράκλειο, για να δώσει συνεντεύξεις στους τοπικούς σταθμούς και σε εσάς. Κατ’ αυτό τον τρόπο το μήνυμά μας τελικά να μπορέσει να περάσει και προς τους συνεργάτες μας στην Κρήτη, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας».

Είχατε και επαφές διά ζώσης με τους συνεργάτες σας.

Σαφώς, το να ακυρωθεί μια παρουσίαση δεν είναι τρομερό. Οι συνεργάτες μας από Χανιά, από Ιεράπετρα κ.α. ήταν εδώ, τα είπαμε από κοντά. Όλοι στενοχωρηθήκαμε που δεν ευοδώθηκε η οργάνωση της εκδήλωσης, αλλά ο κ. Levin είναι αποφασισμένος. Θέλει να ξανάρθει. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε, ειδικά στην Κρήτη που είναι μεγάλη αγορά για μας και για το νιτρικό κάλιο, θα το περάσουμε από κοντά. Ίσως να κάνουμε πιο μικρές παρουσιάσεις σε περισσότερα σημεία.

Και δώσατε και ένα μήνυμα σε αυτούς που σας οδήγησαν ουσιαστικά στην ακύρωση της εκδήλωσης.

Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Είχαμε ετοιμάσει catering για την εκδήλωση, ειδικά για τους συνεργάτες, που θα έρχονταν από περιοχές εκτός Ηρακλείου. Όλο αυτό το φαγητό δόθηκε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις σήμερα το πρωί με την παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου.

Η Haifa στην Ελλάδα

Ο επικεφαλής της Haifa ΝΑ Ευρώπης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί ιστορικά μία από τις σημαντικές αγορές της εταιρείας. Από τη θρυλική εποχή του κοκκώδους νιτρικού καλίου στον καπνό μέχρι τη σύγχρονη εποχή των θερμοκηπίων, η Haifa έχει προσαρμοστεί και επεκτείνει την γκάμα της.

Τι ετοιμάζετε ως Haifa για την καινούργια καλλιεργητική περίοδο;

H Haifa είναι στην ελληνική αγορά εδώ και 60 χρόνια, από την πρώτη στιγμή που κατασκευάστηκε το εργοστάσιο του νιτρικού καλίου. Η Ελλάδα ήτανε από τις μεγαλύτερες αγορές τα πρώτα χρόνια. Γιατί ειδικά το κοκκώδες νιτρικό κάλιο χρησιμοποιούνταν στη λίπανση καπνού. Οπότε η Ελλάδα ήταν από τις 3 μεγαλύτερες αγορές για τη Haifa. Στη συνέχεια, αυτή η αγορά χάθηκε, αλλά ήρθε η αγορά του κρυσταλλικού νιτρικού καλίου για τα θερμοκήπια, με βασική στόχευση στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Τώρα όμως έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, που έχουμε βγάλει πολλά προϊόντα πια. Δεν έχουμε μόνο 1-2 προϊόντα θρέψης. Έχουμε μια πλήρη γκάμα υδατοδιαλυτών πρώτων υλών, έχουμε μια πλήρη γκάμα σύνθετων υδατοδιαλυτών λιπασμάτων και έχουμε μπει τα τελευταία χρόνια στα ιχνοστοιχεία, στους βιοδιεγέρτες και τώρα πια μπαίνουμε και στους μικροοργανισμούς. Άρα, όσον αφορά τη θρέψη, ακολουθούμε πια το σλόγκαν μας, που λέει “360 μοίρες στη θρέψη”, που σημαίνει ότι καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των φυτών.

Παράλληλα, ως Haifa μοιράζουμε τη γνώση, την οποία έχουμε αποκτήσει από αυτά τα προϊόντα και τις καλλιέργειες και μοιράζουμε και την τεχνογνωσία μας με πολλά προγράμματα software, για να μπορεί ο παραγωγός πια, με βάση την εδαφοανάλυση ή την ανάλυση νερού στα θερμοκήπια, να μπορεί να δίνει αυτοματοποιημένες συνταγές θρέψης. Επίσης, με το καινούριο μας προϊόν, το Croptune, με μια φωτογραφία του φυτού, μπορούμε να διαγνώσουμε τη θρεπτική κατάσταση του φυτού, ιδιαίτερα όσον αφορά το άζωτο κι έτσι ο παραγωγός πολύ γρήγορα να έχει την κατάλληλη συνταγή θρέψης.